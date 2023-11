Apoio de Bolsonaro à Argentina pode ser o impulso que faltava ao “dinizismo”

Após Bolsonaro afirmar que está “quase torcendo” pelos hermanos, surgiram dezenas de memes nas redes sociais para lembrar que o ex-presidente tem fama de pé-frio

Se o “dinizismo” entrou para a história, após conquistar o inédito título da Libertadores para o Fluminense, na Seleção Brasileira esse estilo de jogo, por enquanto, é um retumbante fracasso.

Sob o comando de Fernando Diniz, o Brasil tem o 4º pior aproveitamento entre as seleções da América do Sul em 2023, com apenas 42%, atrás de Argentina, Uruguai e até da Venezuela. Foram cinco, duas vitórias, um empate e duas derrotas (8 gols pró e 6 gols contra).

O time que já havia perdido Neymar, não terá Vinícius Jr nesta terça-feira (21), contra a Argentina. O técnico Fernando Diniz está em pânico. A torcida brasileira, idem.

Mas surgiu um “fato novo” que os internautas chegaram a comemorar nas redes sociais: o hipotético apoio de Jair Bolsonaro à Argentina.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – numa conversa com o presidente eleito da Argentina Javier Milei – disse ter ficado muito feliz com a sua vitória, e afirmou que está “quase torcendo” para o país vizinho, no jogo de hoje, contra o Brasil, no Maracanã.

A fama de “pe frio”

Semanas atrás, como publicamos aqui na coluna, Bolsonaro chegou a ser comparado nas redes sociais ao vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, identificado internacionalmente como um sujeito “pé frio”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São coisas que só acontecem na internet. E a internet não costuma perdoar ninguém. Recorde-se que, quando o Fortaleza perdeu a final da Copa Sul-americana para a LDU, do Equador, os torcedores publicaram memes com o ex-presidente vestindo a camisa do time cearense, atribuindo o resultado ao “pé frio” do político.

No primeiro semestre deste ano, Bolsonaro foi alvo de piadas semelhantes após os fracassos protagonizados por Palmeiras e Flamengo, times pelos quais ele sempre demonstrou admiração.

Claro que, na vida real, nada disso vai melhorar ou piorar o desempenho da Seleção Brasileiras nas Eliminatórias. Mas o que estamos assistindo neste momento é o técnico Fernando Diniz completamente perdido e desorientado. E, por consequência, a torcida já está quase indo à loucura.

Como vamos encarar o Messi hoje? Então, qualquer “ajuda” será bem vinda. Vai que…

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.