A internet não perdoa a fama de “pé frio” de Mick Jagger e de Bolsonaro

Derrotas do Barcelona para o Real Madrid; e do Fortaleza, na final Sul-americana, inundaram a internet de memes

Quando o Barcelona anunciou, dez dias atrás, que usaria a marca dos Rolling Stones em sua camisa, no clássico contra o Real Madrid, advertimos aqui na coluna que a fama de pé frio do cantor Mick Jagger poderia ser um problema.

Não deu outra. O Real Madrid, de Vinícius Jr e Rodrygo, ganhou o jogo no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, e a internet foi inundada por memes, reforçando a “má sorte” que Jagger costuma carregar em suas aparições no futebol e outros esportes.

A origem para o azar do vocalista dos Rolling Stones remete à Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. Na ocasião, a presença do músico foi notada em diversas partidas – sempre na torcida pelo lado perdedor. De lá para cá, a fama só aumentou.

Bolsonaro também

E como a internet não costuma perdoar ninguém, neste sábado (28) aconteceu outro episódio hipoteticamente ligado à “maldição” do pé-frio no futebol.

Alguns memes com a imagem do ex-presidente Bolsonaro vestindo a camisa do Fortaleza também fizeram a festa dos internautas.

O time cearense foi derrotado nos pênaltis pela LDU, do Equador, e deixou escapar o título da Copa Sul-americana.

Bolsonaro já foi alvo de piadas semelhantes após os recentes fracassos do Palmeiras e do Flamengo, times pelos quais ele sempre demonstrou admiração.

E para completar o festival de memes do fim de semana, o gato Milu, que fez a previsão sobre a vitória do Fortaleza, e pode ter encerrado a sua “carreira” de vidente.

No decorrer desta semana, aguardava-se com a maior expectativa a previsão do gato Milu para a final da Libertadores, mas agora certamente ninguém vai dar mais a mínima.

