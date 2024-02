A própria torcida já encheu o saco do “mi mi mi” desse Fluminense

Time de Diniz chegou a 10 clássicos seguidos sem vencer e se aproxima da pior marca de sua história. Quinta-feira tem a decisão da Recopa

O que esperar do Fluminense no jogo da volta, nesta quinta-feira (29), contra a LDU, no Maracanã?

Se quiser realmente conquistar o título da Recopa Sul-Americana, o Fluminense precisa acabar com o “mi mi mi”. Depois que foi campeão da Copa Libertadores, o tricolor se transformou num time chato e, ao mesmo tempo, apagado. Levou uma ‘sapatada’ do Manchester City na final do Mundial de Clubes, mas tentou valorizar alguns lampejos de posse de bola, como se aquilo servisse de salvo conduto. Virou piada internacional.

Na semana passada, depois de perder o jogo da ida para a LDU, no Equador, ouvimos 1001 desculpas dos tricolores: “Ah, mas o juiz roubou”, esbravejou o zagueiro Felipe Melo, esquecendo-se que ele mesmo cometeu um pênalti naquele jogo e a arbitragem não marcou.

Seria talvez mais honesto o Fluminense admitir que, em Quito, o time sentiu a altitude e por isso não jogou nada. Sorte ter perdido só de 1 x 0. Culpar o juiz foi só uma ‘cortina de fumaça’.

Depois, o próprio Felipe Melo, com a sua mania de “cagar regra”, reclamou o fato de o Fluminense ser obrigado a jogar um Fla-Flu, no intervalo entre os dois jogos da Recopa:

“Se fosse o Flamengo, duvido se o tratamento seria o mesmo…”, protestou.

Sujeito esquecido esse Felipe Melo, não é? Alguém precisa lembra-lo que, no ano passado, o Flamengo também jogou a Recopa (contra o Independiente Del Valle) com um clássico contra o Botafogo no meio. A situação foi rigorosamente a mesma: o jogo de ida do Flamengo também foi em Quito.

Todo esse “mi mi mi” certamente está tirando a concentração da turma de Fernando Diniz. O time, aliás, voltou a jogar mal e perdeu domingo para o Flamengo, um adversário que nos últimos anos ele quase sempre conseguia vencer.

O time das Laranjeiras chegou a 10 clássicos seguidos sem vencer e se aproxima da pior marca de sua história. O último triunfo aconteceu em abril de 2023, na vitória por 4 x 1 sobre o Flamengo. O desempenho desde então é de quatro derrotas e seis empates.

O torcedor do Fluminense pode até discordar de um outro ponto abordado na coluna, mas é evidente que ele também está incomodado com essa situação. Basta ver, por exemplo, que do público de 55 mil pessoas que lotou o Maracanã no domingo, apenas 20% eram tricolores.

Sabe por que? Porque, afinal de contas, todos nós sabemos que “mi mi mi” não ganha jogo.

Abre o olho, Diniz!

