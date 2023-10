A palhaçada de Soteldo foi um insulto à camisa do Rei Pelé

O Santos deveria aposentar a camisa 10. Ninguém tem o direito de usar o manto sagrado imortalizado pelo rei do futebol

O assunto da 25ª rodada do Brasileirão foi a confusão provocada por uma palhaçada de Soteldo, na vitória do Santos sobre o Vasco.

Aos 9 minutos do segundo tempo, o time santista vencia por 3 x 1, quando o venezuelano resolveu provocar os rivais: subiu na bola com os dois pés para ganhar tempo. Os jogadores do Vasco não gostaram e foram e para cima dele.

A situação desencadeou em uma confusão, e o árbitro Anderson Daronco aplicou amarelo para Soteldo e João Paulo. Depois expulsou Lucas Lima, Medel e Rodrigo Fernandez.

A repercussão foi enorme, inclusive no exterior (clique aqui e veja o vídeo), e houve quem comparasse o gesto de Soteldo com as “carretilhas” de Neymar, também consideradas provocativas pela mídia.

Uma coisa nada tem a ver com a outra. A “carretilha”, que foi muito usada por Falcão, no futsal, é um drible ousado e difícil de ser executado, A ação de Soteldo, não! É apenas é um insulto aos adversários. É um desrespeito inclusive à camisa 10 do Santos Futebol Clube, a camisa de Pelé.

Por essa e por outras, o Santos deveria aposentar a camisa 10. Ninguém tem o direito de usar o manto sagrado imortalizado pelo rei do futebol.

