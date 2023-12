A mesma cigana que fez a previsão da queda do Botafogo, agora diz que o Vasco vai ser rebaixado

A coluna acredita que o Vascão escapa da degola, mas, como diz um velho ditado, “yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay”

Dias atrás, publicamos aqui na coluna a previsão feita pela vidente Mãe Michelly da Cigana – uma curiosa figura que vive dando seus “pitacos” no futebol – e ela já havia apostado, desde o primeiro turno, que o Botafogo não seria campeão brasileiro. Não seu outra. O Botafogo corre o risco até de ficar de fora do G4.

Pois agora essa mesma Mãe Michelly da Cigana sentencia: “O Vasco tem uma chance muito pequena, infelizmente eu vejo ele rebaixado… Vejo esse rebaixamento trazendo para eles uma reformulação, e o ano que vem eles vindo bem melhores. Vejo eles mudando, se reconstruindo, mas esta fase ruim faz parte dessa reflexão que o time está precisando, e talvez seja com o rebaixamento”, decretou.

Como sabemos, três times (Bahia, Vasco e Santos) correm o risco de ocupar a última vaga no Z4. Matematicamente, o Bahia é o que aparece mais ameaçado, com 62%, contra 26% do Vasco e 12% do Santos.

O torcedor vascaíno, claro, prefere não levar a sério a tal cigana. Eu também acho que o Vascão escapa, mas, como diz um velho ditado, “yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay”.

