Uma cigana já previa, 4 meses atrás, que o “Fogão não teria gás” até o fim do ano

Mesmo quando o Botafogo tinha 13 pontos sobre o 2º colocado, Mãe Michelly advertia que o time não seria campeão brasileiro

Em julho deste ano, quando o Botafogo tinha 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, quase ninguém duvidava que o título do Brasileirão não fosse conquistado pelo alvinegro.

Mas, desde aquele momento, com o time de Tiquinho Soares “voando” e não respeitando absolutamente nenhum adversário (basta dizer que ganhou do Palmeiras no Allianz Parque), surgiu uma voz de alerta. A voz da vidente Mãe Michelly da Cigana, figura que transita nas páginas de celebridades dando palpites sobre os mais variados assuntos. Em entrevista ao jornal carioca ‘O Dia’, ela vaticinou na época:

“O afastamento de um homem importante pode comprometer o resultado final do campeonato. Então, as decisões tomadas agora é que vão definir o futuro do time… O clube deve investir em alguém que venha de outro país para se manter líder até o fim, mas dificilmente será campeão brasileiro”.

Coincidência ou não, quando os árabes “sequestraram” o técnico português Luis Castro, a coisa simplesmente começou a desandar. Trouxeram o seu compatriota Bruno Laje, mas nada deu certo.

É claro que nem tudo está perdido, tampouco definido. O Campeonato embolou. E o Botafogo, que deixou queimar toda a “gordura” que tinha, perdeu a liderança e já não depende mais do seu próprio esforço para ser campeão. Só um milagre. O favorito neste momento é o Palmeiras. E o Flamengo – após a boa vitória sobre o RB Bragantino – alimentou a esperança de sua “nação”.

A seguir, veja o que dizem os matemáticos do site ‘Infobola’ sobre as chances de título e de rebaixamento. E por falar em rebaixamento, a situação ficou embolada também, depois da goleada que o Corinthians sofreu ontem para o Bahia. Veja os números:

