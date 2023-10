Sem medo do “pé frio” de Mick Jagger, Barcelona disputará o clássico com o logotipo dos Rolling Stones

A parceria faz parte de uma estratégia com o patrocinador Spotfy, e a marca será usada no jogo contra o Real Madrid, dia 28

Será que isso vai dar certo? O jornal catalão Sport anunciou nesta quinta-feira (19) que o Barcelona e os Rolling Stones assinaram acordo, antes do próximo clássico contra o Real Madrid, graças ao patrocínio do Spotify. Desta forma, o logotipo da lendária banda musical britânica aparecerá na frente da camisa do Barça, no dia 28 de outubro contra o time branco.

O grande problema é a fama de Mick Jagger, que vai além do sucesso com os Rolling Stones. O músico britânico também é lembrado como “pé-frio” desde 2010 quando o assunto é Copa do Mundo. A fama fez os ingleses apontarem uma relação entre a ausência de Mick Jagger no mundial do Qatar com a primeira vitória da seleção no torneio, uma goleada por 6 a 2 contra o Irã.

Mas, de qualquer forma, o logotipo do Tongue and Lips dos Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood) foi escolhido neste momento porque nesta sexta-feira (20) eles lançam seu novo álbum, ‘Hackney Diamonds’, o primeiro com novo estúdio músicas desde 2005.

Enquadrado no acordo de patrocínio com o Spotify, o grupo de rock segue na esteira do cantor Drake e da catalã Rosalia, cujos logotipos também apareceram na frente da camisa blaugrana, justamente, nas partidas contra o Real Madrid.

A logomarca dos Stones, além de estar presente no uniforme do jogo Barça x Real Madrid, no dia 28 de outubro, no Estádio Lluís Companys, também estará presente na frente da camisa da seleção feminina no jogo da F League que acontecerá. jogará contra o Sevilla no domingo, 5 de novembro, no Estádio Johan Cruyff.

“Somos grandes fãs de futebol e estamos gratos pelo Spotify ter trazido o logotipo da nossa língua e lábios para a camisa do FC Barcelona para comemorar o lançamento do novo álbum dos Stones, ‘Hackney Diamonds’.

“Vamos torcer pelos jogadores que estarão em campo, bem como pelos torcedores de todo o mundo que assistirão a esta partida icônica”, disse o Rollings.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.