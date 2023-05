Quem para o Fluminense?

Se o técnico Fernando Diniz souber fazer um rodízio preservando os atletas que têm mais de 30 anos, o Flu tem tudo para ser o time do ano

Os favoritismos de Flamengo e Palmeiras, ainda que os times passem por momentos ruins, sempre estão em voga nos programas esportivos. O principal motivo são os títulos recentes destas duas equipes nos últimos anos. No ano passado, o Atlético-MG chegou a ingressar nesta lista, tentando roubar esse protagonismo, mas parou por ali. Agora, quem pretende roubar esse espaço dos dois hegemônicos é o Fluminense, que, no momento, tem o melhor futebol do país.

O curioso é que a derrota para o Fortaleza, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, deixou algumas pessoas reticentes quanto ao possível desempenho do Fluminense para a temporada. Ainda que a estrutura de jogo de Fernando Diniz já esteja consolidada, o Tricolor não possui o mesmo número de peças de reposição que Palmeiras e Flamengo – que também não estão correspondendo dentro de campo com os seus suplentes –, o que foi notório na derrota por 4 a 2, no Castelão. Além disso, o Leão do Pici é outro com um time bem materializado, que também vem apresentando um futebol tão vistoso quando ao do clube carioca.

Os resultadistas deixaram as dúvidas de lado após a sonora goleada do Fluminense contra o poderoso River Plate, por 5 a 1, no Maracanã, na última terça-feira (2). Com o time completo, o Tricolor é praticamente imbatível nesse momento, ainda mais com Arias e Cano jogando o fino da bola e com Paulo Henrique Ganso voltando a ser aquele craque da época de Santos, quando fazia parceria com Neymar. Sem esquecer de Fábio, que, com os seus 41 anos, segue em boa fase. Mas a questão é: até quando?

Ganso parece ter reencontrado o bom futebol no Flu. Mailson Santana/FFC

Isso porque o que pode impedir o Fluminense de conquistar títulos é justamente a idade. Ela pesa no esporte de alto rendimento, isso é óbvio. Esse mesmo elenco não irá conseguir jogar todas as competições em alto nível até o final da temporada. Assim, é bem provável que as copas sejam priorizadas, já que o número de partidas é bem menor até o final do ano – são apenas 18 jogos a serem disputados até às finais da Libertadores e Copa do Brasil, contra outras 35 rodadas no Brasileirão.

No jogo contra o River Plate, com aquele que tende a ser o time principal do Tricolor, apenas quatro jogadores estão abaixo dos 30 anos. São eles: Alexsander (19); André (21); Arias (25) e Nino (26). Há algumas peças no banco que também são jovens, casos de Guga (24), Lima (26) e John Kennedy (20). A reposição da zaga também é com jogadores acima dos 30 anos de idade, David Braz e Manoel. Com exceção do jovem John Kennedy, os demais jogadores do meio pra frente não possuem a mesma pegada de jogo e qualidade do que os titulares. E Fernando Diniz pareceu perceber isso no jogo do último sábado (29/4), na derrota contra o Fortaleza, fora de casa, pois ele sabe que insistir nos veteranos por um longo tempo pode custar caro a temporada – literalmente, já que as premiações das Copas são bem vultuosas.

A ver como será daqui para frente. O certo é que o Fluminense possui um time forte e competitivo para sucumbir o favoritismo de Flamengo e Palmeiras ao decorrer da temporada. Primeiro porque o rubro-negro ainda não conseguiu se encaixar em 2023. E o Palmeiras, por mais que vença os seus jogos, não demonstrou o seu melhor potencial neste ano. Aproveitando esses dois fatores, e com Diniz rodando o time visando as Copas e somando o maior número de pontos possíveis dentro de casa, o Tricolor tem tudo para ser o time do ano.