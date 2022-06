Reconhecendo sinais de abuso em alunos e como você pode ajudar

Existem muitas formas de abuso, e cada uma pode ter efeitos a longo prazo em uma criança. Professores e administradores escolares têm uma posição única como cuidadores das crianças. É importante reconhecer os sinais de abuso nos alunos e aprender como você pode ajudar.

Se você suspeitar que uma criança está sendo abusada, denunciá-la pode ajudá-la. Muitos estados têm leis de denúncia obrigatória que exigem que professores e administradores escolares denunciem suspeitas de abuso. Isso torna a denúncia de abuso uma responsabilidade legal, não apenas uma obrigação moral.

Sinais de abuso

Reconhecer os sinais de abuso – não importa o tipo – é crucial para poder ajudar esses alunos e evitar mais abusos. Embora o objetivo principal da escola seja fornecer uma educação acadêmica, se as crianças não se sentirem seguras, sua educação será prejudicada.

Sinais físicos

Lesões inexplicáveis ​​que não correspondem à explicação da criança ou a criança fornece explicações variáveis

Queimaduras

Contusões

Má higiene ou falta de suprimentos de higiene

Mal vestido

Problemas com a alimentação

Falta de crescimento

Ganho de peso insalubre ou perda de peso

Sinais Comportamentais

Muitos sintomas de abuso estão relacionados a mudanças de comportamento. Algumas crianças vão agir, e outras ficarão quietas. É importante considerar o comportamento normal de uma criança específica e o que é uma mudança em seu comportamento.

Afastamento de pessoas e atividades ou falta de interesse em atividades

Aumento do abuso ou agressão contra os outros

Hiperatividade, raiva ou comportamentos destrutivos

Mudanças no comportamento típico ou desempenho escolar

Comportamentos rebeldes ou desafiadores

Depressão ou ansiedade

Medos novos ou incomuns

Perda de confiança ou auto-estima

Roubar ou esconder comida

Regressão no comportamento ou perda de habilidades anteriores

Conhecimento sexual inadequado para sua idade ou contato sexual com outras crianças

Tentativas de fugir, falta de vontade de ir para casa ou evitação de situações específicas

Automutilação ou tentativas de suicídio

Desesperado por atenção

Ausências frequentes

O abuso pode levar a muitas emoções diferentes nas crianças, incluindo confusão, vergonha, culpa e medo. Esses sentimentos contribuem para a incapacidade da criança de contar aos outros o que está acontecendo ou entender que não é o problema.

Como você pode ajudar

É importante lembrar que os sinais de abuso não garantem que o abuso esteja presente, mas podem ser avisos de situações potencialmente abusivas. Se você suspeitar que uma criança está sendo abusada, há muitas maneiras de ajudá-la. Duas das maiores coisas que você pode fazer são ouvi-los e denunciar a suspeita de abuso.

Denúncia de abuso infantil

Todas as escolas devem ter políticas sobre como lidar com suspeita de abuso e como denunciá-lo. Os professores geralmente são obrigados a informar a administração da escola sobre suspeita de abuso e, às vezes, são os primeiros a relatar os sintomas às autoridades locais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pode ser útil que os professores mantenham um registro dos sinais que veem. Isso pode ajudar a manter os detalhes corretos e pode ser benéfico para as autoridades se algo precisar ser relatado. À medida que você vê sinais questionáveis, também pode ser útil conversar com outros professores que trabalham com a criança e aprender o que eles observaram, garantindo a confidencialidade adequada.

Outras maneiras de ajudar as crianças

Converse com as crianças e ouça-as. Através de suas palavras e ações, deixe a criança saber que você é uma pessoa segura para se estar por perto. Ajudar as crianças a se sentirem seguras e confortáveis ​​ao seu redor é o primeiro passo e deve ocorrer antes de qualquer sinal de problema. Se você reconhecer sinais de abuso, é essencial continuar construindo sobre essa base.

Coisas específicas para ajudar uma criança a se sentir segura incluem:

Usar tons casuais e não ameaçadores ao falar

Usando o vocabulário, a criança pode entender

Dar à criança oportunidades para se abrir e falar

Evitando julgamento e culpa

Mostrando a criança, você confia nela e acredita no que ela diz

Fornecer lugares para a criança se sentir pertencente

Identificando os pontos fortes da criança

Essas coisas podem ajudar a criança a se sentir respeitada e valorizada quando ela pode não se sentir assim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se houver uma habilidade com a qual eles estão tendo dificuldades, como resolução de problemas ou resolução de conflitos, considere usar atividades para ajudar a ensinar essa habilidade. Isso pode beneficiar todos os alunos em aprendizado e aqueles que sofrem abuso.

Relatar sinais de abuso pode ser assustador ou intimidador. Saiba que denunciar sinais de abuso é uma forma de cuidado e não é o mesmo que uma denúncia. Ao relatar sinais de abuso, você está dando a outras autoridades a chance de garantir que uma criança esteja segura.