Professor: Porque não vou parar de ensinar em breve

Num sábado recente, fui pego de surpresa por um comentário sarcástico que vi em um vídeo: Você sabia que ele parou de ensinar para viajar pelo país para “inspirar” outros professores? Aumente os freios. Em primeiro lugar, você não deve acreditar em tudo que lê na internet. Em segundo lugar … O QUÊ !? Agora sou, e sempre fui, um professor. E não tenho planos de deixar a profissão tão cedo.

Eu percebo que provavelmente preciso me dar pelo menos um pouco de folga. Afinal, deixar a profissão quando oportunidades “maiores e melhores” se apresentam não é tão incomum no mundo da educação. Mas essa pessoa não sou eu. Deixe-me dizer por que não vou parar de ensinar.

A mudança precisa acontecer.

Enquanto estou aqui sentado e escrevo isso, não posso deixar de perceber que vivemos em um mundo cheio de turbulências e adversidades. Claro, há muitas coisas positivas acontecendo agora. No entanto, parece que toda vez que ligo a TV, há outro evento horrível de origem humana que acontece em nosso mundo.

Causado por humanos. Pense nessa frase por um minuto – causada por humanos . Então eu acho, e se os eventos que estão acontecendo fossem positivos? E se essas fossem causadas por humanos também?

Você sabe quem é responsável pelos eventos causados ​​por humanos no futuro? As crianças que ficam sentadas na nossa frente sete horas por dia, de segunda a sexta-feira. Essas crianças são nossos alunos, essas crianças são o futuro e essas crianças … essas crianças merecem melhor.

Como professores, temos a responsabilidade de garantir que estamos criando um mundo onde todas as crianças podem ser felizes e viver em paz. Por quê? Porque essas crianças são os adultos de amanhã que continuarão a tradição de excelência.

A educação não está atendendo aos padrões de que precisa.

Mais de 65% dos empregos que os alunos do jardim de infância de hoje terão atualmente não existem. Como educar nossos filhos para que tenham sucesso nessas posições, se ainda nem sabemos o que são?

Vou lhe dizer como: ensinamos como se fosse 2030, apesar do fato de estarmos vivendo em 2018. Honestamente, não posso sair da sala de aula sabendo que as crianças são continuamente ensinadas em métodos rígidos, tradicionais e desatualizados que são produzindo resultados estagnados.

O estado da educação precisa mudar. Estou defendendo essa mudança. Por quê? Porque nossos filhos merecem comer bem e o que está sendo servido não está satisfazendo seus apetites.

As crianças precisam de nós.

Você sabe o que eu posso controlar? O que acontece na minha sala de aula. E que desafio isso é. O que não posso controlar é o que acontece com meus alunos antes de eles chegarem lá.

Bagagem. Os alunos têm muita bagagem. Esta bagagem deve ser manuseada com o mesmo cuidado que damos a um delicado bebê recém-nascido. Fico alarmado com a quantidade de educadores que percebem que os alunos carregam bagagem, mas não sabem como lidar com ela. Eu não os culpo. Na verdade, não coloco a culpa em ninguém. Ensinar é cerca de 95% das coisas que eles não podem lhe ensinar nas aulas da universidade. Ainda assim, é importante aprender essas coisas. É importante que os professores se lembrem de que os alunos são humanos e não números, pontos da trama ou resultados de testes. Estamos em algo ótimo. Posso sentir o estado da educação sendo interrompido para melhor. Mas ainda não chegamos lá. E até estarmos, não vou a lugar nenhum.