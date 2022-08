Pagando adiante: como ajudar novos professores

As carreiras docentes nem sempre têm longevidade. Infelizmente, um grande número de novos educadores muda entre três a cinco anos depois de começar no campo, se não antes disso. No próximo ano, muitos professores estão entrando na profissão. Assim como aqueles que agora são considerados veteranos do ensino apreciaram uma ajuda naquele ano de estreia, os professores do primeiro ano receberão o apoio e a atenção de colegas mais experientes. Embora checar com os recém-chegados periodicamente ou conversar durante o almoço seja um ótimo ponto de partida para construir relacionamentos significativos, uma abordagem mais direcionada para dar uma mão tem um impacto maior na demonstração de como sustentar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal que torna o ensino uma carreira em vez de apenas uma breve passagem. Para estar ciente de pagar a experiência sem ser muito arrogante,

Foco na jornada

Se o padrão percebido de desempenho com a instrução em sala de aula for a perfeição, os novos professores se apegam a expectativas que não podem ser atendidas. Normalizar os erros como parte integrante da jornada para se tornar professores eficazes é muito importante, principalmente nos estágios iniciais de uma carreira, quando cada pequeno erro parece uma catástrofe. Quando as lições fracassam (ou pior, quebram completamente), apontar que amanhã é outro dia é um dos aspectos mais importantes de seguir em frente. Os alunos também apreciam os professores que admitem seus erros e aprendem visivelmente com eles, em vez daqueles que tentam manter a pretensão de serem impermeáveis. Quando um novo professor fica chateado com um pequeno contratempo, faça-lhe um favor e lembre-o de que ninguém nunca cresceu em seu trabalho jogando pelo seguro o tempo todo.

Ouço

Quando novos professores compartilham suas ansiedades ou desafios, pode ser difícil se conter. As opiniões são fortes nesta profissão, e as pessoas experientes querem compartilhar ideias úteis com o objetivo de facilitar o trabalho dos outros. No entanto, às vezes, a melhor coisa que alguém pode fazer para ser colaborativo em vez de prescritivo é ouvir mais e falar menos. Tenha em mente que quando os colegas mais novos falam sobre problemas, eles não estão necessariamente pedindo a alguém que conserte alguma coisa. Em vez disso, eles querem um ouvido simpático. Se toda conversa não se transformar em desabafos sem fim, ser um ouvido para que alguém possa liberar a frustração em um espaço seguro pode ter um impacto positivo em seu bem-estar.

Se muitas conversas se transformarem em reclamações consistentemente negativas, continuar ouvindo enquanto faz algumas perguntas que inspiram o pensamento em uma direção diferente fornece perspectiva sem parecer crítica. Por exemplo, depois de ouvir um professor mais novo lamentar a falta de envolvimento dos alunos, considere fazer uma pergunta instigante como: “O que os alunos disseram a você sobre as abordagens ou atividades que os ajudam a aprender?” Isso pode ajudar a redirecionar as lutas para uma abordagem orientada a soluções.

Apenas aconselhamento solicitado

Na busca de serem úteis, os professores experientes tendem a dar muitos conselhos. Infelizmente, algumas das orientações ou sugestões que eles fornecem não são tão bem-vindas quanto se poderia supor. Nos meus primeiros anos de ensino, um grupo de professores bem-intencionados costumava me fazer refém com histórias sobre como eles faziam as coisas, e eles deixavam claro que eu deveria aprender com a sabedoria deles. Embora eu geralmente apreciasse o que eles tinham para compartilhar, havia outras vezes em que eu estava sobrecarregado com o trabalho e precisava de tempo para avaliar ou planejar as aulas. Uma boa regra para qualquer mentor é dar ajuda quando alguém pedir, e pensar duas vezes antes de oferecê-la de outra forma. Isso não quer dizer que professores veteranos devam ficar em silêncio quando um professor mais novo está cometendo um erro explícito, mas ser criterioso ao falar. Neste caso, menos pode ser mais.

Fornecer dicas para equilíbrio

A ideia de equilíbrio entre vida profissional e pessoal muitas vezes parece desconectada da realidade e por boas razões. Ser um novo professor consome tudo, e é tão difícil saber quando parar de trabalhar. Novamente, conselhos não solicitados raramente são bem-vindos, mas pedidos diretos de ajuda oferecem a oportunidade de compartilhar dicas para o sucesso. Por exemplo, quando um novo professor se queixa de muitas notas (uma aflição comum para qualquer pessoa na profissão, infelizmente), faça sugestões úteis. Por exemplo, eles podem atribuir menos e ser capazes de aprender tanto sobre o que os alunos sabem, ou talvez os tempos de avaliação precisem ser definidos em uma determinada hora do dia para que ninguém acabe corrigindo os trabalhos nos semáforos vermelhos. Dando um passo adiante, um professor veterano pode se sentar e observar como o novo professor está alocando o tempo e, em seguida, oferecer ajustes específicos para aliviar a carga.

Independentemente dos anos de profissão, os bons professores sabem que ninguém nunca descobriu tudo, mas as experiências que temos em nosso currículo estão longe de ser insignificantes. Quando um novo fluxo de professores começa o ano letivo, eles apreciarão a sabedoria e as ideias de seus colegas mais experientes, desde que também sejam ouvidos e respeitados por suas próprias contribuições valiosas para a profissão. Dessa forma, a ajuda que os professores dão uns aos outros não é uma via de mão única. Pelo contrário, é uma experiência compartilhada da qual todos podem se beneficiar mutuamente.