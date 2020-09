Atividades em casa que mantêm os alunos aprendendo.

PUBLICIDADE

Pais e professores se preocupam com a possibilidade de seus alunos perderem as habilidades arduamente adquiridas durante as férias escolares e até nos fins de semana. É por isso que tantos pais se esforçam tanto para garantir que seus filhos aprendam, leiam e cresçam. Ajude os pais de seus alunos encaminhando-lhes esta lista de atividades caseiras divertidas e fáceis que eles podem fazer para manter o conhecimento de seus alunos atualizado.

Incentive o registro no diário. O registro no diário é uma ótima maneira de explorar o aprendizado e praticar a escrita. Incentive seu aluno a fazer um diário usando os prompts.

Ou comece um diário do aluno e dos pais. Incentive seu aluno a escrever sobre o que está lendo. Em seguida, escreva de volta para o aluno, pedindo-lhe que elabore ou conte-lhe sobre alguns de seus livros favoritos.

Deixe seu filho usar seu iPhone (ou iPod ou iPad). Sabemos que você provavelmente não quer desistir, mas existem centenas de aplicativos educacionais bem avaliados para iPods, iPhones e iPads que manterão seus filhos envolvidos e aprendendo.

Pen Pals virtuais. Embora ferramentas de mídia social como Facebook e Twitter possam ser proibidas para seus alunos mais jovens, os pais podem encorajar os alunos a manter contato com colegas de classe através de blogs privados ou e-mail. Isso não apenas os faz se comunicar, mas também os faz escrever e ler.

Crie experiências de aprendizagem por meio do jogo. Faça um experimento científico com pedras do lado de fora ou crie uma “Mini escola de medicina” com os bichinhos de pelúcia do seu filho. Até mesmo jogar jogos de tabuleiro pode ser educativo, se você quiser.