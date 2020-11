Novo ritmo de 2020: passando do ensino virtual para o presencial (e vice-versa)

PUBLICIDADE

Já se passaram seis meses desde que o COVID-19 explodiu em nossas vidas como um tsunami e interrompeu quase todos os aspectos de nossa vida cotidiana. Escolas fecharam, o aprendizado mudou online e todos – professores, alunos e famílias – enfrentaram uma enorme curva de aprendizado para manter as crianças aprendendo. Agora, muitas escolas estão retornando ao aprendizado presencial.

Mas não estamos realmente fora de perigo ainda, não até que haja uma vacina ou uma cura. A possibilidade de alternar entre a escola virtual e a presencial continua altamente provável. Resumindo: este ano letivo pode ser complicado, pode ser assustador e provavelmente vai ser difícil ( meio que se tornando um tema recorrente, não é? ). Para ajudar, aqui estão algumas dicas para facilitar a transição do ensino virtual para o presencial.

Mantenha o mesmo ritmo

A maioria das crianças tem pelo menos um mês de aula na escola. E durante esse tempo, as rotinas foram estabelecidas e as crianças se acostumaram com o fluxo das coisas. Quando as crianças estiverem de volta ao aprendizado presencial, tente seguir o mesmo cronograma. Por exemplo, se o seu dia foi assim: hora do círculo, bloco de matemática, almoço, bloco de alfabetização, especiais, tente mantê-lo assim. As crianças precisam de estabilidade e seguir sua rotina ajudará muito a tornar sua transição mais fácil.

Foco na construção de comunidade

Uma grande parte do desenvolvimento de uma criança é a interação social, e a maioria das crianças está além do entusiasmo por estar de volta com seus colegas. Comemore o retorno com muitas atividades divertidas de construção de equipes e jogos para conhecer você . Economize espaço em sua agenda para que seus alunos se socializem (com segurança) e se relacionem.

