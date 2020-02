Nossa obsessão pelo rigor acadêmico nas séries iniciais está aumentando.

PUBLICIDADE 

O jardim de infância deve ser um momento de admiração e exploração. Um tempo para fazer amigos e aprender a trabalhar juntos. Um tempo para aprender a amar cartas, números, palavras, descobertas científicas e o próprio aprendizado. Hoje, porém, o jardim de infância se tornou a linha de partida para uma maratona de exercícios e matanças acadêmicas e avaliação inadequada. Tornou-se um ambiente estruturado em como fazê-lo, a cada passo do caminho, durante todo o dia”.

À medida que as férias ficam mais curtas e os dias letivos mais longos, estamos pressionando mais os nossos pequenos. É hora de aliviar o impulso acadêmico e trazer alegria de volta ao jardim de infância. Aqui estão cinco razões para repensar as demandas que estamos fazendo aos nossos educadores de infância.

O rigor acadêmico não é adequado para o desenvolvimento de crianças de cinco anos.

É do conhecimento geral que o jardim de infância de hoje é a primeira série de ontem. De fato, nos últimos 35 anos, os formuladores de políticas se concentraram em melhorar o desempenho das crianças, exigindo que eles recebessem mais conteúdo acadêmico fizessem mais testes para monitorar suas reações.

Você pode se lembrar do jardim de infância como brincadeira, lanche e descanso. Porém, os alunos do jardim de infância de hoje precisam ler todos os sons do alfabeto, soar palavras de três letras, ler pelo menos 20 a 30 palavras, contar até 100, pular a contagem de cinco para 50 e de dois para 20. E a maioria dos professores de sala de aula é pressionada a empurrar seus alunos além das expectativas mínimas.

Especialistas em desenvolvimento infantil alertam que um dia inteiro de acadêmicos é pedir demais aos jovens estudantes. No artigo “ Reading at Five: Why?”, A Alliance for Childhood apresenta o argumento de que apenas porque uma criança pode ser treinada em uma atividade acadêmica não significa que é o melhor para eles. Além disso, qualquer vantagem obtida pelo rigor acadêmico inicial pode não durar muito. De fato, a pesquisa mostra que os benefícios diminuem na terceira série.

Muito em breve afeta as atitudes das crianças em relação à escola.

As atitudes das crianças em relação à escola são formadas no início da vida, para melhor ou para pior. O objetivo principal do jardim de infância deve ser o de preparar as crianças para que gostem da aprendizagem e da escola. Em vez disso, a pressão para se apresentar academicamente está desencorajando nossos jovens alunos. O risco de rotular uma criança que não está pronta para uma carga de trabalho completa pode afetar adversamente o prazer e o sucesso na escola. “As crianças formam impressões desde o início”, diz ela, “e quando se sentem fracassos aos 5 anos, é difícil reverter isso.”

Profissionais médicos confirmam os efeitos adversos.

Os professores têm testemunhado cada vez mais um aumento de questões comportamentais na sala de aula, incluindo problemas com interações sociais, atenção, resolução de problemas e controle emocional. Muitos desses problemas decorrem do aumento da pressão para executar. Em muitos casos, os profissionais médicos estão lidando com as consequências. Segundo o CDC , o diagnósticos de depressão e ansiedade em crianças quase dobrou desde o início dos anos 2000. Além disso, os diagnósticos de TDAH em crianças aumentaram dramaticamente .

A pressão para ensinar habilidades essenciais de alfabetização e matemática tem cada vez mais tempo limitado para brincadeiras e exploração gratuitas.

Os especialistas da primeira infância concordam que o brincar é essencial para o desenvolvimento saudável e o aprendizado básico profundo no nível do jardim de infância. De fato, segundo vários psicólogos quando as crianças perdem o trabalho de brincar, a aprendizagem posterior pode ser afetada negativamente.

A liberdade das crianças de brincar e explorar por conta própria, independentemente da orientação e direção direta de adultos, diminuiu bastante nas últimas décadas. Eles jogam menos e estudam mais do que há 20 anos. Foi assim que o jardim de infância se tornou e não é uma coisa boa.