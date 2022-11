Lidando com a perda de aprendizado social do seu aluno

Como sua escola lida com a síndrome de perda de aprendizagem social pós-pandemia? Muitas escolas passaram pelo inferno tentando adotar medidas de intervenção para auxiliar os alunos a lidar com essa perda. A situação é particularmente desesperadora em salas de aula heterogêneas com alunos de diferentes origens. Pior ainda, alguns programas governamentais muito badalados – como medidas de Resposta e Intervenção – produziram resultados mistos. Então, qual é o caminho a seguir? Como professores e administradores podem lidar com a perda de aprendizado social de seus alunos e ajudá-los a recuperar o atraso pós-pandemia? Aqui estão algumas dicas sobre como lidar com a perda de aprendizado social do seu aluno pós-pandemia. Adote Avaliações Formativas Regulares Para resolver um problema, você deve identificá-lo. No período pós-pandemia, não salte para testes padronizados muito rapidamente. Em vez disso, tente incorporar técnicas criativas nas sessões de instrução. Aqui estão algumas idéias animadas sobre como fazer isso: Use um quadro de pesquisa, sorteio e colaboração que garanta que os alunos tenham uma maneira de compartilhar o que aprendem; em última análise, ajuda todos a se integrarem ao sistema de aprendizagem.

Tente gamificar a experiência do quiz e envolver seus alunos em uma avaliação rápida e divertida. Você pode acessar centenas de lições integradas com uma simples pesquisa na biblioteca. Promova relacionamentos fortes em sala de aula Uma sala de aula culturalmente responsiva depende de relacionamentos fortes. Além disso, um relacionamento forte em sala de aula é crucial para lidar com a perda de aprendizado, mas como você pode promover esses relacionamentos? Considere as seguintes dicas: Usar pequenos quebra-gelos ou jogos semelhantes pode ajudar seus alunos a se conhecerem. A melhor parte é que a maioria dos quebra-gelos é de baixa preparação, oferecendo uma grande recompensa. Os recursos são ideais para aprendizado remoto e presencial.

Forneça aos seus alunos dicas e recursos diários para melhorar diferentes áreas de suas vidas. Estes são recursos divertidos, rápidos e envolventes para estabelecer um ambiente de aprendizagem único. Abrace os sistemas de tutoria Para eficácia, é aconselhável adotar tutoria individual. Alguns usam aulas particulares para ajudar as crianças que estão ficando para trás a recuperar o atraso. De qualquer forma, seu distrito escolar deve encontrar maneiras inovadoras de pagar por essa abordagem relativamente cara. Alguns pesquisadores aconselham os professores a usar voluntários e profissionais para enfrentar a situação de forma eficaz. Você poderia começar com grupos de tutoria um pouco maiores e progressivamente emparelhá-los? A experiência mostra que esta pode ser uma abordagem altamente eficaz. Adapte frequentemente sua instrução Você ensina uma sala de aula com diversos alunos de diferentes identidades e habilidades? Seja flexível! Nesse cenário, você provavelmente precisará re-ensinar o material ensinado no ano anterior. Em alguns casos, você pode precisar ensinar um segmento de aula específico sem fazer com que nenhum aluno se sinta alienado; claro, você também não quer colocar ninguém no local! Então, como você pode lidar com tais situações? Experimente estas estratégias: Use o recurso de quadro branco: você deve fazer com que sua instrução se adeque às necessidades de cada aluno. Uma estratégia eficaz é apresentar informações um tanto familiares de maneira diferente. O recurso ajuda os professores a modelar para alunos específicos em qualquer ponto de uma sessão ao vivo. Basta iniciar um quadro branco virtual para que toda a turma veja. Essa estratégia é particularmente eficaz quando seus alunos lutam para internalizar os conceitos ensinados. Use o início rápido : os professores nem sempre podem prever quando provavelmente precisarão de uma verificação rápida para entender. Usando a estratégia, você pode formular uma pergunta aberta em tempo real ou desenhá-la a qualquer momento. Criar novos alvos Professores e administradores podem criar novas metas de aprendizado para suas turmas. Uma renomada pesquisadora educacional , Lisa Westman, aconselha, "Você pode conceber novas metas de aprendizado focando seu planejamento na avaliação formativa e nos critérios de sucesso. Os professores podem apresentar novas ideias sobre o ambiente de aprendizado pós-pandemia extremamente desafiador. Eles precisam de criatividade baseada em padrões e objetivos de aprendizagem especificados." Experimente as seguintes técnicas de definição de alvos: Conduza entrevistas com alunos para definir metas exclusivas para o aluno

Revise as rubricas que podem estar desatualizadas; peça a opinião dos alunos

Fornecer trabalho de exemplo para definir uma referência para os alunos Mantenha-se positivo e conte seus ganhos! É fundamental contar seus ganhos, assim como suas perdas, pós pandemia. Lembre-se das áreas em que alunos e professores prosperaram significativamente (como o aprendizado autodirigido). Concentre-se em como sua escola pode se beneficiar dessas habilidades e desenvolva-as. Sem dúvida, quando professores, gestores e comunidade escolar focam nos elementos positivos do período pós-pandemia, isso pode levar a ganhos inesperados na formação de nossos alunos.