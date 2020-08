Entrevista sobre Educação com Romulo Estrela

PUBLICIDADE

1-O que é Educação para você, Romulo?

R: Educação é algo essencial e sempre deve ser um dos pilares da nossa saciedade. Não se limita a escola e em casa deve ser permeada com muito amor, troca e entendimento, isso requer presença.

2- Quais as melhores lembranças tens do período escolar?

R: As melhores sem dúvida são as amizades construídas, algumas que carrego até hoje e os professores mais generosos na entrega e que também ensinaram pra vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3- Como a Educação contribuiu na sua formação pessoal/profissional?

R: Em tudo, meus estudos sempre foram prioridade e até hoje fazem diferença na minha entrega. Sou grato por ter encontrando com grandes mestres durante a minha trajetória.

4- O Brasil precisa de uma educação que promova o seu desenvolvimento integral, entendido como social, econômico e político. Estamos estagnados há décadas e cada vez mais dissociados do mundo desenvolvido. Nossa atividade econômica é mais e mais dependente de bens e produtos com pouca intensidade de conhecimento e tecnologia. Como a Educação pode transformar o mundo?

R: Perfeita análise sobre a educação no Brasil. A educação não pode estar dentro de uma bolha, descolada da realidade e do ritmo do tempo. No Brasil, precisamos sair do anacronismo nesse aspecto, só assim vamos conseguir preparar o suficiente as pessoas e profissionais para um cenário mais real e cada vez mais desafiador, e que elas consigam realizar mais pra si e pro mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5- Para finalizar, recomende um livro para nossos leitores.

R: Já que estamos falando de desenvolvimento, conhecimento histórico e de evolução, vou sugerir aos leitores o livro “SAPIENS: Uma Breve História da Humanidade”, de Yuval Harari.