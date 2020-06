Empatia e Comunicação Não-Violenta podem ser aprendidas num mundo online

Em tempos de quarentena, lições oferecem ferramentas para construção de relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos



Empatia, compaixão e a expressão autêntica de sentimentos e necessidades também podem ser aprendidas online. Marie Bendelac Ururahy, uma das maiores especialistas do país em Comunicação Não-Violenta (CNV), diz que a ferramenta oferece meios para a construção de relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos em todos os ambientes. O método criado por Marie ensina como gerenciar conflitos, ouvir e compreender o outro e também como se fazer compreender de forma consciente.



Com o objetivo de ampliar essas idéias, ela lançou o curso Conecta 21 Dias, em que explica a importância de estabelecer um diálogo consciente e construtivo, auxiliando os alunos a lidarem com as diferenças nas relações humanas. A CNV é empregada em mais de 110 países, inclusive no âmbito das Nações Unidas. Ela tem sido um agente de transformação nas escolas e demais setores da sociedade.



“A conexão empática é parte fundamental dos bons relacionamentos. Cada vez mais, é preciso saber ouvir o outro para entender suas expectativas e necessidades, de forma a criar uma convivência harmônica”, explica Marie.



A CNV é baseada em habilidades de comunicação e linguagem que ajudam a reformular a maneira pela qual ouvimos os outros e nos expressamos. Ela abre a possibilidade de nos expressarmos com honestidade e clareza, e assim transformar as conversas em um meio de aproximação, conexão e transformação.



Com 10 anos de experiência nessa área, Marie vai apresentar técnicas para atingir a comunicação empática. O Método Conecta é formado por sete passos fundamentais: Curiosidade, Ouvir, Não Julgar, Empatizar, Checar, Transição (do “ouvir” para o “expressar”) e Autenticidade. Essa metodologia é voltada para o dia a dia dos alunos, trazendo exercícios práticos e quatro sessões de mentoria (ao vivo e em grupo).



“Boa parte dos conflitos acontece porque não estamos conscientes da maneira como nos expressamos e ouvimos os outros. Afinal, fomos acostumados a fazer isso de forma automática e não responsiva. Em caso de conflitos, é comum procurar culpados e não perceber que existem seres humanos com necessidades tão parecidas com as nossas. Essas necessidades, se forem bem expressadas e compreendidas, abrem caminho para relacionamentos plenos e satisfatórios”, ensina Marie.



O curso inclui ainda a criação de um grupo de apoio no Telegram. Nessa comunidade, os alunos poderão interagir com os colegas, receber suporte personalizado, compartilhar experiências, tirar dúvidas, ajudar os outros e obter ajuda. Ao final do curso, eles receberão um certificado de conclusão. As inscrições podem ser feitas pelo link http://metodoconecta.com.br/conecta21dias/