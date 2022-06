Como usar o agrupamento de habilidades sem prejudicar a auto-estima

Trabalhar na área da educação é um desafio. Como educador, seu principal objetivo é “educar”, mas cada aluno é diferente. Com os alunos aprendendo em vários ritmos e capacidades, organizar seus alunos na sala de aula pode parecer um desafio. Você quer garantir que todos os seus alunos recebam o suporte certo sem ferir nenhum sentimento ou atrapalhar seu progresso.

Uma prática comum nas escolas é o agrupamento por habilidades (colocação dos alunos em grupos com base em seus resultados acadêmicos). O agrupamento de habilidades permite que os educadores personalizem seus planos de aula e forneçam mais ou menos suporte aos alunos, dependendo de seu progresso ou habilidades.

No entanto, alguns alunos podem levar esses agrupamentos pessoalmente. Se o educador os colocou em um nível inferior, isso pode causar problemas de autoestima e afetar seu progresso acadêmico. Eles podem se tornar excessivamente focados no rótulo de um aluno de aprendizado lento e, no ato de uma profecia auto-realizável, começam a ter um desempenho ruim.

Proteja a auto-estima do seu aluno com o agrupamento de habilidades

Existem maneiras de abordar o agrupamento de habilidades que deixa seus alunos com alta estima e ansiosos para aprender. Abaixo estão quatro maneiras de garantir que você esteja protegendo a saúde mental de seus alunos ao utilizar o agrupamento de habilidades em sua sala de aula:

Evite rótulos degradantes

Por mais simples que pareça, alterar o nome do seu sistema de agrupamento pode ajudar a remover os preconceitos que os alunos têm sobre seus níveis de aprendizado. Ao explicar o sistema de agrupamento para os alunos usando terminologia como “grupos iguais” ou “sistema igual”, os rótulos podem remover quaisquer ideias de hierarquia. Pode também encorajar o conceito de fluidez de grupo; o aluno pode mudar de grupo à medida que continua a melhorar o desempenho acadêmico.

Comunicação honesta

Na sala de aula, a comunicação é fundamental. Ao introduzir o agrupamento de habilidades pela primeira vez, você deve reservar um tempo para garantir que todos os seus alunos entendam por que você os está separando em seus grupos específicos, destacando como isso os beneficiará. Também é importante explicar como seus alunos podem passar para grupos mais altos à medida que as habilidades variam.

Garantir a transparência ajuda a criar confiança entre você e seus alunos; eles podem então assumir o controle de sua aprendizagem. Se você puder capacitá-los a se sentir no controle de sua educação, eles provavelmente ganharão mais confiança em suas habilidades.

Implementar revisões regulares de agrupamento

Certifique-se de revisar regularmente seu agrupamento de alunos; isso ajudará você e seus alunos. Às vezes, podemos ficar presos na natureza repetitiva de nossos horários de aula, esquecendo que nossos alunos podem melhorar seu conjunto de habilidades ao longo do tempo. Cada lição deve inspirar seus alunos a melhorar e trabalhar mais para obter melhores resultados.

Revisar uns aos outros também pode impedi-los de se sentirem rotulados como de baixo ou de alto desempenho. Sempre há uma oportunidade de se tornar um aluno com habilidades mais altas e, uma vez que os alunos saibam disso, seu potencial é ilimitado.

Tire a pressão dos grupos de alta habilidade

Embora seja essencial apoiar e nutrir os grupos de menor capacidade, os alunos com alto desempenho também podem sofrer de dificuldades de saúde mental. Os alunos nos grupos de habilidades mais altas podem sentir que há uma pressão tácita para trabalhar em níveis mais altos do que todos os outros alunos e manter suas notas altas em todos os níveis.

A mentalidade de que você, seus pais ou qualquer figura de autoridade os veem como de alto desempenho pode empurrá-los para mentalidades perfeccionistas, resultando em esgotamento, ansiedade e depressão à medida que envelhecem. Assegure a seus alunos de alta capacidade que, embora você queira que eles continuem trabalhando em níveis altos, não há pressão para trabalhar mais ou para um padrão mais alto do que todos os outros.

Remova o preconceito de que os alunos de alta capacidade são imunes a um dia de folga e deixe-os saber que é perfeitamente normal que eles lutem de vez em quando. Espero que isso possa ajudar a aliviar qualquer pressão e ansiedade dos alunos com melhor desempenho para sempre ter um desempenho no nível mais alto.

Alcançando o agrupamento de habilidades em sua sala de aula

O agrupamento de habilidades pode não funcionar para todos; pode ser bem sucedido em turmas de aproximadamente 30 alunos. Tenha em mente que cada aluno é um indivíduo – eles aprenderão e se destacarão em diferentes ambientes. Muitas escolas e educadores não usaram o agrupamento por habilidades, e os alunos ainda são bem-sucedidos.

Por outro lado, o agrupamento de habilidades pode desafiar suas habilidades de ensino e a capacidade de seu aluno de aprender e ajustar seu estilo de aprendizado, mas vale a pena garantir que seus alunos recebam a melhor experiência de seus grupos. Você nunca sabe como suas aulas podem moldar o futuro do mundo.

