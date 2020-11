Como Encontrar Tempo para Leitura Independente no Aprendizado Remoto

Configurar amigos de leitura

Considere emparelhar os alunos por gêneros ou séries preferenciais e estabelecer uma atividade regular de “telefone para um amigo”. Os amigos de leitura podem ler uns para os outros, ler juntos . Com essa estratégia, há uma parte da responsabilidade mais alguma socialização muito necessária.

Organize clubes do livro online

Salas de descanso são o caminho perfeito para isso! Certifique-se de que seus grupos tenham acesso ao mesmo texto, mas deixe seus alunos assumirem a liderança. Você pode entrar e sair das salas para ajudar a mantê-los no caminho certo. Talvez você mesmo possa entrar para um clube do livro (você tem pretendido reler Orgulho e Preconceito , certo?).

Aproveite os e-books

Seus alunos já estão online. Você também pode usar e-books!

Use audiolivros

Os audiolivros são uma ótima oportunidade para os alunos ouvirem uma leitura fluente. Experimente as ofertas gratuitas da Audible para todos os níveis. Também somos grandes fãs dos leitores de celebridades no Storyline Online para crianças do ensino fundamental. Reforce para seus alunos que ouvir livros “conta” como leitura.

Comece um desafio de leitura

Nada como um pequeno desafio de leitura à moda antiga como motivação! 30 minutos por 30 dias é divertido. Você também pode tentar um read-a-thon. Para aqueles que cumprem totalmente seus objetivos.

Coloque seus alunos no Goodreads

Os alunos com 13 anos ou mais podem se inscrever gratuitamente na rede de mídia social literária. Pode ser uma ótima maneira de rastrear o que leram, avaliar livros, obter recomendações, planejar sua próxima leitura e interagir com outros leitores.Compartilhe sua vida de leitura

Sempre falamos sobre a importância da modelagem, e a leitura independente não é diferente. Seus alunos também precisam ver você como um leitor! Você sabia que há uma extensão do Chrome que permite que você compartilhe o que está lendo no momento por meio de sua assinatura de e-mail?