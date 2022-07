Como educador, você conhece o alto custo de ganhar e pagar por um diploma de ensino superior. De acordo com Adrian K. Haugabrook, executivo de ensino superior da Southern New Hampshire University, menos de 7% da população mundial possui diploma de bacharel. Vamos explorar como a administração escolar pode ajudar a reduzir as barreiras ao ensino superior.

3 maneiras de reduzir as barreiras ao ensino superior

1. Compartilhe suas experiências universitárias e incentive sua equipe a fazer o mesmo

Os alunos do ensino médio geralmente são apresentados a frequentar a faculdade a partir do primeiro ano. Algumas escolas começam no ensino médio. Os alunos vindos de famílias onde a norma aceita é encerrar sua educação formal ao se formar no ensino médio precisam ser informados de que a educação universitária é seu direito tanto quanto o próximo filho.

Você costuma ouvir uma pessoa dizer: “Fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade”. Isso ainda está acontecendo hoje. Se você tem alunos assim que estão pensando em se candidatar a uma faculdade, isso significa que eles não têm mentores ou modelos em suas famílias para oferecer insights e orientação.

É aqui que professores e funcionários administrativos precisam intensificar e compartilhar suas próprias histórias de frequentar a faculdade. Isso ajuda a tirar um pouco do mistério, confusão e medo do que os espera, caso decidam trabalhar para obter um diploma universitário.

O que compartilhar

Claro, compartilhe as partes positivas e divertidas de sua experiência na faculdade e os desafios. Dê aos seus alunos do ensino fundamental e médio uma imagem equilibrada da faculdade. Por exemplo, diga a eles que não é incomum que suas notas caiam no início da faculdade. Leva tempo para se ajustar aos cursos de nível universitário com padrões acadêmicos mais exigentes.

Por exemplo, se um aluno foi um aluno nota 10 no ensino médio, mas começou a tirar 6 no primeiro ou segundo semestre da faculdade, isso não significa que ele não pode se dar bem. Significa apenas que os alunos se deparam com tremendas mudanças em suas vidas nos primeiros dois semestres. Esta não é uma razão para desistir de ganhar um diploma.

2. Crie oportunidades de aprendizado superior na comunidade

Muitos estudantes universitários aspirantes não têm acesso ao campus em suas comunidades, onde podem experimentar um maior sentimento de pertencimento. Para obter um melhor ambiente de aprendizagem, os alunos são confrontados com a realocação. Embora se possa argumentar que experiências novas e valiosas aguardam o aluno que precisa ir para a faculdade, isso aumenta o custo do ensino superior.

Uma nova abordagem é estabelecer instalações de ensino universitário em centros comunitários e igrejas locais, onde os alunos possam receber instrução em classe, conselhos e orientação de empresários locais e líderes comunitários. Além disso, os alunos podem se envolver em trabalho voluntário em sua comunidade que beneficia a comunidade e pode ser usado para reforçar inscrições e currículos em faculdades.

Essas comunidades de aprendizagem tornam-se uma parte valiosa do ecossistema educacional geral. Para que essa abordagem funcione, os administradores devem abraçar a crença de que o aprendizado eficaz pode ocorrer em qualquer lugar, não apenas em um campus universitário tradicional.

3. Mostrar Bolsas de Estudo Locais, Estaduais e Federais

Pagar por uma educação universitária pode ser suficiente para afastar muitos estudantes do ensino médio do ensino superior. Isso é especialmente verdadeiro se a família não tiver fundos para ajudar ou simplesmente se recusar a ajudar financeiramente seu filho ou filha.

É aqui que a administração e os professores realmente precisam intensificar. Mantenha suas antenas em alerta máximo para esses alunos para que você possa direcioná-los para fontes de informação sobre quais bolsas estão disponíveis para eles e como se inscrever.

Algumas dessas fontes incluem:

Os escritórios de auxílio financeiro da faculdade ou escola técnica em que o aluno está interessado

A ferramenta de busca de bolsas de estudo pela CAPS ou CNPQ

A agência de subsídios do seu estado/município

Grandes empresas geralmente oferecem bolsas de estudo

Pensamentos finais

Quando a administração escolar trabalha para reduzir as barreiras ao ensino superior, seus alunos e a comunidade como um todo melhorarão. Acredite em seus alunos e no que eles podem realizar quando deixarem sua escola. Com muitos estudantes imigrantes e refugiados em nossas escolas, devemos ajudá-los a alcançar seus objetivos de ensino superior.

Comece falando com seus alunos, descobrindo o que os impede de avançar com sua educação e, em seguida, encontre maneiras de apoiá-los.