A verdadeira razão que ensinamos, mesmo nos dias realmente ruins

Este é um post sobre você. É isso mesmo, você e seu ensino e a diferença que você faz. Não é algo que gostamos de falar. Os professores são humildes e trabalhadores, e nos bastidores fazemos o que for preciso para apoiar nossos filhos. Mas você faz a diferença. Todo dia. Nos bons dias, nos dias difíceis e nos dias que parecem um tipo de caos louco, você faz a diferença.

Aquela conversa que você teve com seu aluno a caminho da lanchonete, conversando com ele sobre o cachorro dele? Ele vai se lembrar disso. A maneira como você coloca alguns reais na conta do almoço dela para que ela possa almoçar hoje? Ela nem sabe que você faz isso, mas se sente amada.

A emoção que você mostra quando o experimento termina e o líquido borbulha significa que todos ficam animados também. E quando esse experimento não der certo? Eles estão olhando para você para ver como você lida com isso. Você mostra a eles que os erros são o que é o aprendizado e eles aprendem que tudo bem.

Compartilhar seus hobbies, suas paixões e seus objetivos com seus alunos mostra que você também é um aprendiz. Seu exemplo inflama suas paixões e acende seu desejo de encontrar seus próprios hobbies e objetivos.

O tempo que você levou para conhecer cada um de seus alunos em um nível individual, para comemorar seus crescimentos e para lembrar a todos de alguma forma que eles fazem parte da sua sala de aula? Isso importa muito para todos eles.

Sua honestidade quando você não sabe a resposta ou seu desejo de aprender mais sobre as perguntas deles? Tudo está fazendo a diferença. Uma diferença que você pode não ver por muitos anos, ou mesmo conhecer de maneira tangível. Mas está lá. Dia a dia, momento a momento. Uma conexão de cada vez, os professores tornam o mundo um lugar melhor.

Dia após dia, momento a momento, é tão fácil se perder. Perdido em uma pilha de papéis. Perdido em uma série de conversas sobre estratégias e objetivos. Perdido na ladeira da montanha-russa do final do ano letivo. Mas está lá. Conecte-se com seus alunos e você será lembrado. O melhor lembrete de todos. Você faz a diferença.