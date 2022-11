3 razões pelas quais você deve ter aulas ao ar livre

A maioria dos alunos deseja se mudar. Manter as aulas dentro de casa geralmente parece uma limitação para esse movimento desejado. Os alunos devem se movimentar dentro de um espaço limitado ou sentar na mesma posição por horas durante as aulas internas. Essa redundância pode potencialmente reduzir o intervalo de concentração. A moral para aprender também diminui depois de algumas horas em uma aula interna.

Ao ensinar crianças pequenas, elas precisam estar ao ar livre para entender melhor. O ar livre expande seus pensamentos, pois as crianças podem ver algumas das coisas que você lhes ensina. Por exemplo, se você estiver falando sobre plantas ou árvores, eles poderão visualizá-las enquanto você explica. Fica até mais fácil lembrar das coisas quando você as ilustra por meio da natureza.

Dar aulas ao ar livre apresenta uma excelente oportunidade de crescimento, criatividade, apreciação da natureza e melhoria da saúde física e mental. Aqui estão três razões pelas quais você deve realizar aulas ao ar livre.

1. Melhora a saúde física e mental

As aulas ao ar livre podem potencialmente melhorar a saúde física e mental dos alunos. As aulas internas significam aderir às formas convencionais de ensino. As formas convencionais incluem longas horas de palestras e compromissos limitados com os alunos. O crescimento fica estagnado em espaços e atividades básicas e monótonas.

Os alunos são mais ativos ao ar livre do que em ambientes fechados porque você pode utilizar abordagens não convencionais. As aulas ao ar livre permitem que os alunos se desloquem após um tempo de pouca movimentação. As atividades são boas para a saúde física ou condicionamento físico. Os alunos não precisam esperar os intervalos para descansar ou respirar porque as aulas ao ar livre são confortáveis.

Além disso, os alunos têm a oportunidade de aproveitar o ar fresco durante as aulas ao ar livre. As aulas padrão tendem a ficar quentes, abafadas e desconfortáveis ​​após um longo período dentro de casa. Ambientes desconfortáveis ​​dificultam a compreensão do conteúdo da aula pelos alunos e aumentam as chances de efeitos colaterais como dores de cabeça, fadiga e ansiedade.

A disponibilidade de ar fresco durante as aulas ao ar livre reduz os efeitos colaterais. Os raios solares também fornecem vitamina D que melhora a coordenação e o equilíbrio. O espaço livre e o movimento deixam os alunos mais à vontade e mais propensos a ouvir. Isso também pode ajudar a impulsionar e melhorar a saúde mental dos alunos.

2. Nova Apreciação e Compreensão da Natureza

Os alunos dificilmente dedicam tempo para aprender e apreciar a natureza durante os intervalos ou brincadeiras. A maioria dos alunos geralmente tenta descansar ou fazer alguma coisa antes da próxima aula. No entanto, há calma que vem com as aulas ao ar livre.

Durante uma aula ao ar livre, os alunos podem observar plantas e outros seres vivos no ambiente que os rodeia. À medida que você ilustra algumas das coisas que está ensinando, os alunos entendem a natureza em profundidade. A natureza é bela e exige apreciação, que só vem quando se aprende como tudo funciona.

Quando os alunos entendem e amam a natureza, eles também podem ter o desejo de conservar e preservar os seres vivos. A necessidade de conservar a natureza só existe entre pessoas que amam e interagem constantemente com a natureza. Você pode ajudar seus alunos a entender essa paixão se eles entrarem em contato físico com a aula. Por sua vez, você ajudará a criar uma geração de indivíduos que se preocupam com as gerações futuras.

3. Melhora o desempenho acadêmico

As oportunidades nas aulas ao ar livre fazem com que os alunos apreendam conceitos rapidamente. Por exemplo, na aula de matemática, você pode usar várias técnicas de aulas com objetos para ajudar os alunos a entender melhor. Pedras e paus podem ser representações visuais de valores. O chão pode ser uma ótima tela ao fazer gráficos ou ilustrar fórmulas. A representação estatística e de dados torna-se mais fácil devido à disponibilidade de itens para uso na natureza. Essas atividades tornam o processo de aprendizagem emocionante e memorável.

Nas aulas de inglês, os alunos têm espaço suficiente para encenar várias cenas de um livro. Eles podem utilizar folhas ou flores para fazer fantasias enquanto aprendem os clássicos da literatura como Shakespeare. Os alunos também podem criar poemas usando a natureza como uma grande motivação. As ideias fluem quando os alunos estão livres e em modo de concentração total.

As aulas de arte não serão mais as mesmas porque os alunos podem se inspirar nas coisas ao seu redor. A arte e a música requerem espaços que permitam o pensamento criativo. Espaços fechados limitam os processos de pensamento e a criatividade.

Pense Fora da Caixa

Se você ainda está preso às formas convencionais de ensino, tente abraçar as aulas ao ar livre. Você perceberá a diferença em suas interações com os alunos e em seu desempenho geral. Explore o ambiente e use qualquer coisa como uma ferramenta para ajudar o aluno a compreender os conceitos necessários. Você pode se esforçar menos para explicar os conceitos, pois a natureza oferece muitas opções para nós