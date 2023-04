Zoo recebe bichinhos em risco de extinção

Dependendo de esforços em cativeiro para que a espécie sobreviva, os lêmures-de-cauda-anelada agora estão representados no Zoológico de Brasília. Para proteger a quantidade de animais dessa espécie em cativeiro para futura reintrodução na natureza, há uma colaboração entre zoológicos do mundo inteiro. Já adotado com os nomes de Julien e Pandora o casal veio do Zoológico de Itatiba, um criadouro no interior de São Paulo. A espécie está ameaçada de extinção devido à ação do ser humano, não só pela caça, mas principalmente pela destruição de seu habitat. Pelas pesquisas, nos últimos 30 anos, a população de lêmures caiu em 90% na única região em que vivem naturalmente, a ilha de Madagascar. E, sim, o lêmure-de-cauda-anelada é aquele bichinho fofo do filme de animação Madagascar, o nome de sua terra.