Valorização das disciplinas essenciais

A Câmara Legislativa acaba de aprovar projeto do distrital Thiago Manzoni que cria a Política Distrital de Valorização das Disciplinas Elementares.

O texto considera como elementares a Língua Portuguesa e a Matemática e define que as duas matérias são patrimônio do povo do Distrito Federal e terão seu ensino priorizado e incentivado na rede pública de ensino.

Ou seja, sem ler e escrever corretamente e na idade certa, sem calcular – ou seja, sem raciocinar – os estudantes não vão a lugar nenhum. Segundo a proposta aprovada, o Poder Público Distrital criará uma política com validade de dez anos e terá, entre suas metas, elevar os índices de avaliação do aprendizado dos alunos da rede pública nas disciplinas elementares.

O PL institui o mês de maio como o mês da valorização das disciplinas elementares. Durante esse mês, as escolas poderão promover iniciativas como olimpíadas e competições que estimulem o aprendizado da Matemática e da Língua Portuguesa.

A proposta também prevê monitorias remuneradas que poderão ser dadas por alunos que demonstrarem capacidade para auxiliar os docentes na ministração de aulas de reforço para os alunos com deficiência de aprendizado.