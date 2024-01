Vacina contra dengue para idosos, nem pensar

Vacina, nem pensar. Se alguém com mais de 60 anos quiser se vacinar, precisa ir à rede de laboratórios privados

O distrital Chico Vigilante acompanhou esta manhã a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em visita à Ceilândia, cidade com maior índice de contaminação por dengue no Distrito Federal. Nísia esteve em tenda de atendimento à população, instalada pelo governo local. Morador de Ceilândia, Chico Vigilante registrou a promessa de Nísia de confirmar a vacina contra dengue para crianças de 10 a 14 anos, mas avisou que “a luta continua, principalmente no cuidado com os idosos”.

Só que Nísia não tem qualquer promessa para os idosos. Vacina, nem pensar. Se alguém com mais de 60 anos quiser se vacinar, precisa ir à rede de laboratórios privados, ainda por cima levando atestado médico. Nesse caso pode se vacinar. Desde, claro, que pague no mínimo R$ 720 pelas duas doses.

Promessa confirmada, data ainda indefinida

Também a senadora brasiliense Leila Barros recebeu de Nísia Trindade, em reunião de que participou o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a promessa de prioridade na distribuição de vacinas.

“Considerando que a média de casos de dengue em Brasília é 10 vezes maior que a média nacional, a sugestão é que o Distrito Federal seja priorizado na distribuição das doses da vacina Qdenga, medida crucial para conter o avanço da dengue na capital”, disse Leila.

A ministra da Saúde garantiu que a capital receberá essa prioridade na distribuição das doses, que ainda não começou devido à necessidade de tradução da bula para o português pelo laboratório responsável, a farmacêutica Takeda.

Nisia Trindade disse que a data exata em que a vacina contra a dengue será disponibilizada no mês de fevereiro permanece indefinida.