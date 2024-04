Durante a visita ao Sol Nascente, o presidente Lula deixou escapar que gostaria muito de eleger um senador pelo PT do Distrito Federal. Lógico, também gostaria de eleger um governador. O problema óbvio é que faltam nomes.

O PT conta hoje com apenas oito senadores, dos quais dois afastados para serem ministros. Os suplentes são tão fracos que uma delas destacou-se por longo discurso em que criticava o general Jeisél. Não é brincadeira, não.

Para recrutar um candidato a senadora em Brasília, o único nome viável é o da deputada Érika Kokay, mas aí o partido se arriscaria a perder seu único deputado federal. Melhor não mexer.

Não é só em Brasília

O problema maior para o PT formar bancada federal forte é a falta de nomes. Ainda há quem acredite que há como eleger senadores no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e em um ou outro estado nordestino, como o Rio Grande do Norte. Mas em São Paulo, em todo o Centro-Oeste, no Norte e em quase todo o Nordeste, a chance é rigorosamente zero.