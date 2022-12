Tamanho não é documento

Com quatro distritais, o PL tem, na aritmética, o maior poder de fogo.

Em uma prova de que na Câmara Legislativa as negociações raramente são feitas pelas bancadas, e muito mais no voto a voto, individualmente, o partido com mais cadeiras não é o que ocupa maiores espaços.

No entanto, tudo indica que não ficará com as vagas mais cobiçadas da Mesa Diretora. Poderá ainda brigar pelas presidências de comissões.

Do outro lado da rua, o PL não tem assegurada qualquer secretaria de peso, salvo as preenchidas por indicados pessoais do governador e não do partido.