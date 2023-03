Sudoeste sem engarrafamentos

Com a obra concluída, acabará com os engarrafamentos que atormentam nada menos do que 25 mil motoristas todos os dias

Ao liberar nesta quinta-feira, 30, a primeira parte do Viaduto da EPIG, junto ao Sudoeste, o governador Ibaneis Rocha fez as contas: com a obra concluída, acabará com os engarrafamentos que atormentam nada menos do que 25 mil motoristas todos os dias. Além de seus passageiros. “Tenho certeza de que isso irá mudar a vida de muitos que passam por ali diariamente”, disse Ibaneis, ao avaliar que esse é “mais um passo importante para tornar nossa cidade cada vez melhor e mais agradável de se viver”.