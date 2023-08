A polícia identificou rapidamente o autor das ameaças. É um homem de 72 anos que conhece pessoalmente o padre

Presidente em exercício da Câmara Legislativa, o distrital Ricardo Vale apresentou moção de apoio ao padre Júlio Lancelotti, conhecido pelo seu trabalho de solidariedade e apoio à população de rua.

Vale esclareceu que tomou a medida “após o absurdo acontecido com o Padre Júlio Lancelotti no último fim de semana, quando recebeu um bilhete com mensagem fascista e ameaça de morte”.

O distrital quer “expressar minha total solidariedade ao padre”. Lancelotti recebeu um bilhete em letras de forma com insultos, dizendo que o padre é “defensor dos direitos de bandidos” e que seu “dia de reinado aqui vai acabar”. Também afirmava que o padre é petista.

