Sobrou na plateia

Estava para lá de cheio o espaço em que a governadora em exercício Celina Leão anunciou o envio da proposta de reajuste para as forças de segurança do Distrito Federal.

Havia secretários, vários distritais, parlamentares federais, policiais civis, militares, bombeiros militares. Só deputados federais estavam cinco, mais da metade de bancada. Muita gente.

Enquanto isso, na plateia, o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheiro Márcio Michel, estava quietinho, sem sequer ser chamado para figurar entre as outras autoridades.

Policial civil de carreira e delegado de polícia por longo tempo, Michel era um defensor dos reajustes quando deputado distrital.

Os motivos de ter ficado no anonimato são ainda um mistério. Mas o presidente não gostou nadinha disso.

Anilcéia de volta

Mas o astral no plenário do Tribunal de Contas melhorou com o retorno da conselheira Anilcéia Machado. Desde a morte do marido ela teve vários problemas médicos e precisou de sucessivas licenças. Foi efusivamente cumprimentada pelos colegas.

Empresários contra taxas

O clima positivo no TCDF foi turbinado pela lotação nesta quarta-feira, 1º de março, na área reservada ao público da sessão (foto), coisa que nem sempre acontece.

É que apareceram, em peso, microempresários do SCIA, que vieram reclamar do preço alto que a Terracap tem cobrado para vender diretamente os lotes.

Entrou na pauta processo que analisa representações da Federação das Associações do Desenvolvimento Social e Econômico do SCIA-DF e da Federação das Micros e Pequenas Empresas do Distrito Federal, a Fempe.

Sob a relatória do conselheiro Paulo Tadeu, tem pedido de medida cautelar, informando a existência de possíveis irregularidades no âmbito do edital de venda direta de imóveis comerciais no Setor de Comércio e Serviços da Cidade Estrutural. O vovo aprovado conhece das representações e prevê análise de cautelar após oitiva da Terracap.