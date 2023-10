Só mais duas oitivas na CPI da Câmara

As últimas oitivas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, ambas com oficiais da Polícia Militar da capital

O presidente da CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa, Chico Vigilante, confirmou que faltam apenas mais dois depoimentos para encerrar essa parte dos trabalhos. Com o feriado de Finados, não haverá trabalhos nesta semana.

As últimas oitivas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, ambas com oficiais da Polícia Militar da capital.

No dia 9 o depoente será o major Cláudio Mendes dos Santos. Uma semana depois deporá o coronel Reginaldo Leitão, diretor do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal.