Se aplicado, plano impediria invasão dos palácios

Presidente da CPI da Câmara Legislativa que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o deputado Chico Vigilante retirou uma constatação do depoimento, tomado nesta quinta-feira, 10 do ex-ministro Anderson Torres: nada teria acontecido no dia da invasão caso fosse cumprido o plano de emergência, o Protocolo de Ações Integradas, que já estava preparado.

“E os responsáveis pelo descumprimento do plano estão dentro da Polícia Militar do Distrito Federal”, acrescenta o distrital. Para Chico Vigilante, o depoimento de Anderson foi muito esclarecedor e ajudou a definir qual será o papel da CPI.

“A Câmara deve agora individualizar as responsabilidades dos envolvidos, encaminhar tudo isso para o Ministério Público para que se envie tudo à Justiça”, resume ele.

Um problema adicional, comenta o distrital, é que mais uma vez ficou claro que a Secretaria de Segurança Pública nada regula, pois a Polícia Militar age de forma independente e o mesmo acontece com a Polícia Civil.

Chico Vigilante ficou intrigado também com outra declaração de Anderson Torres: o ex-ministro disse que constatou ações do crime organizado, durante o período eleitoral, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, mas não disse em favor de quem ocorreram essas ações.