Sai projeto de socorro a servidores endividados

O BRB lançou nesta segunda-feira, 4, o programa de combate ao superendividamento estabelecido em conjunto entre o próprio banco, a Câmara Legislativa do DF e de representantes das associações de servidores.

O programa foi batizado como Crédito na Medida e se destina aos servidores com comprometimento de renda mensal superior a 40%.

“Como banco público voltado para o desenvolvimento econômico, social e humano das regiões em que atua, o BRB se uniu aos parlamentares da Câmara Distrital e aos representantes dos servidores e desenhou em conjunto um programa que contribua para solucionar o superendividamento”, avaliou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O Crédito na Medida oferece soluções com taxas diferenciadas para crédito consignado, parcelado e renegociações. As taxas partem de 1,45% ao mês, com até 144 meses de prazo – ou seja, 12 anos – para quitação.

O novo programa para o superendividados é o quarto lançado pelo BRB nos últimos anos. Desde 2019, o BRB atendeu 25 mil pessoas enquadradas no perfil e movimentou R$ 1,1 bilhão entre concessão, prorrogação ou renegociação de crédito.