Reforço no policiamento das escolas

Membro da recém-criada Frente Parlamentar de Segurança nas Escolas, o distrital Daniel Donizet, que é professor por formação, também assinou o documento

Com o crescente aumento de ameaças de ataques em escolas de todo o Brasil, distritais enviaram ofício para o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, pedindo reforço do policiamento nas proximidades das instituições de educação do Distrito Federal.

Membro da recém-criada Frente Parlamentar de Segurança nas Escolas, o distrital Daniel Donizet, que é professor por formação, também assinou o documento.

“Solicitamos ao GDF esse reforço na segurança nas escolas, como medida de caráter imediato, nesse momento que muitas famílias estão com medo de enviarem seus filhos para a escola. Os alunos precisam ter o direito de estudar garantido e precisamos assegurar a segurança dos alunos, professores e funcionários”, declarou Daniel Donizet.

A Frente Parlamentar da Segurança nas Escolas será responsável por debater e formular políticas públicas para garantir segurança, apoio social e saúde mental de todos que atuam e vivem nos ambientes escolares.

“Na Frente, teremos a oportunidade de discutir novas alternativas de segurança para serem implementadas a médio e longo prazo nas escolas”, disse Donizet.

Também integram a frente os distritais Pedro Paulo, Thiago Manzoni, Wellington Luiz, Roosevelt Vilela, Iolando Almeida, Jorge Vianna, Eduardo Pedrosa e pastor Daniel de Castro.

Lista de projetos para votar

O distrital Rogério Morro da Cruz propôs, durante reunião de líderes da Câmara Legislativa realizada na tarde desta quinta-feira, 13, prioridade na votação de projetos voltados para a segurança das escolas, devido aos recentes ataques que têm ocorrido nesses ambientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A medida visa proporcionar mais segurança aos alunos e profissionais da educação. O presidente da Câmara acatou a solicitação e se comprometeu a pautar os projetos dos Deputados sobre o tema. São nove projetos e nenhum deles já passou por qualquer comissão.

Ibaneis enumera providências

“É nosso dever garantir a proteção de nossos alunos e trabalharemos em conjunto com as famílias, escolas, professores e diretores para garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos”, declarou nesta quinta-feira, 13, o governador Ibaneis Rocha, ao anunciar medidas para garantir segurança nas escolas brasilienses. Ibaneis fez as contas e constatou que a rede escolar do Distrito Federal já conta com 3.201 vigilantes para 700 escolas.

Avisou ainda que “estamos trabalhando para contratar mais e garantir que todos os alunos e professores possam estudar e trabalhar em um ambiente seguro e protegido”.

Entre as medidas, Ibaneis garantiu cobertura de segurança em todas as 1.624 escolas, creches e universidades do Distrito Federal, ai incluídas públicas e privadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assegurou ainda que vai otimizar a utilização de efetivos e viaturas para fazer a cobertura das áreas escolares, aí incluídos Detran, bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar.