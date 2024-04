Recurso contra a inelegibilidade

Ex-candidato ao Buriti, o hoje presidente do IPHAN Leandro Grass entrou, com apoio de seu partido, o PV, e de outros integrantes da coligação, com recurso no Tribunal Regional Eleitoral contra a sentença, do próprio TRE, que declarou sua inelegibilidade.

Só para lembrar, Grass foi acusado de “se valer do horário gratuito de rádio e TV e internet para promoção de propaganda negativa contra o candidato Ibaneis, incluindo disseminação de notícias falsas, grave desinformação, calúnias e difamações”, sendo, até a propositura da ação, “20 decisões do TRE/DF reconhecendo a ilegalidade das propagandas”.

A defesa de Grass alega que, delas, quatro eram oriundas de erros formais de menor gravidade e impacto.

“As demais, que foram consideradas como ofensivas à honra do governador, “tratam, com variações, de dois temas: a adjetivação do candidato à reeleição como mentiroso por não cumprir promessas de campanha feitas nas eleições de 2018; e classificação do governo, e não da figura do governador, como corrupto”.

Diante disso, Grass pede que a ação “seja declarada improcedente, afastando-se por completo a aplicação da gravíssima sanção de restrição à capacidade eleitoral passiva pelo prazo de oito anos”. O pedido se estende à vice Olgamir Amâncio, que segundo a ação, nada teria a ver com tudo isso.

Ibaneis destaca liderança de Temer

O governador Ibaneis Rocha disse nesta quinta-feira, 5, que o ex-presidente Michel Temer sempre exerceu sua liderança com integridade e simplicidade.

Revelou ainda que, “nos momentos difíceis e governo sempre buscou e busca Temer como conselheiro pessoal”. Ibaneis referia-se à sessão solene da Câmara Legislativa que entregou títulos de Cidadão Honorário do Distrito Federal a três homenageados importantes para Brasília.

Não só a Temer, mas também a Gustavo Rocha, com quem tenho o prazer de trabalhar todos os dias e o amigo Engels Muniz”. Chamou Gustavo Rocha, inclusive, de “meu braço direito”. Durante a cerimônia, Ibaneis conversou também com dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.