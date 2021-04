O distrital, João Cardoso (Avante) vem atuando forte em prol da atividade de educador social voluntário no DF

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

O deputado distrital João Cardoso (Avante/foto) atua pela votação na Câmara Legislativa do DF (CLDF) do projeto de lei de sua autoria que reconhece a atividade de educador social voluntário no DF. Segundo ele, que é professor da rede pública de ensino, o objetivo é reconhecer a importância destes profissionais para a comunidade escolar.

Dedicação – “O reconhecimento servirá para mostrar a todos a necessidade de enaltecer, facilitar e apoiar os serviços prestados por esses cidadãos que atendem com amor e dedicação os alunos por eles assistidos”, afirmou, ao lembrar que tais profissionais atendem desde alunos de creche à educação de jovens e adultos.

Agasalho

Já está sendo posta em prática a Campanha do Agasalho Solidário 2021, do GDF. Como acontece tradicionalmente, o objetivo é arrecadar itens de combate ao frio como cobertores, casacos, meias, luvas e gorros para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Buriti – As doações poderão ser entregues no Palácio do Buriti e no prédio anexo, bem como em todos os Batalhões do Corpo de Bombeiros. A campanha receberá doações até o dia 30 de junho. Este ano, por conta dos protocolos sanitários em função da pandemia, os organizadores pedem que os donativos sejam lavados e entregue em sacos plásticos.

Insatisfeita

A senadora Leila Barros (PSB-DF) está insatisfeita com o retorno à Câmara dos Deputados, para nova análise, do projeto que estipula multa às empresas que pagarem salário menor para mulheres que ocupam a mesma função que homens – matéria que conta com seu empenho para ser logo transformada em lei.

Precipitação – Ao afirmar que considerou precipitada a iniciativa, a senadora destacou que há mais de uma década essa proposta tramita no Congresso. Conforme avaliação de Leila, o argumento de que o Senado não teria alterado o mérito da matéria não soa como verdadeiro. “Vamos trabalhar para reverter a situação”, afirmou.

Aguardada – “Trata-se de uma lei há muito aguardada porque tenta corrigir a tremenda injustiça que existe desde sempre, de homens e mulheres desempenharem a mesma função e receberem remunerações diferentes”, frisou a senadora.

Tucanos

Acontece na próxima segunda-feira (3) assembleia virtual do diretório regional do PSDB no Distrito Federal para decidir sobre como ficará o comando local da legenda. Tudo está caminhando, conforme informações de bastidores, para que o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) seja reconduzido ao cargo.

Prorrogação – Na reunião, dirigentes tucanos pretendem avaliar a possibilidade de prorrogar os mandatos do atual presidente, vice, secretário-geral, tesoureiro, presidentes de zonais partidárias e dos demais órgãos do PSDB em função da pandemia. A prática já foi observada em outras unidades da Federação.

Máscaras

A Caesb entregou, recentemente, 2.427 máscaras conseguidas dentro de campanha solidária realizada em março. O objetivo era arrecadar 562 delas, para serem distribuídas às crianças atendidas pelo Projeto Golfinho, da companhia. Mas o resultado foi tão bom que várias outras pessoas puderam ser contempladas.

Conscientização – Segundo o coordenador de Integração e Responsabilidade Social da estatal, Luis Eduardo Guedes, a Caesb tem atuado na conscientização sobre a importância da prevenção e os cuidados que evitam a covid 19. “Nossa Empresa tem o compromisso de cuidar do meio ambiente e das futuras gerações de forma integrada”, destacou.

Atendimento – O Projeto Golfinho atende crianças, entre 6 e 16 anos, duas vezes por semana no turno contrário ao da escola, nas regiões de Ceilândia, Itapoã e Paranoá. Neste período, eles têm aula de natação, futebol, participam de jogos lúdicos e recebem apoio pedagógico para atividades escolares. As atividades estão suspensas por conta da pandemia.

Pets também

A pedido do deputado Daniel Donizet (PL), o GDF incluiu na campanha intitulada “Solidariedade Salva” alimentos para pets nos itens a serem doados pela população. Dessa forma, os três principais pontos de vacinação drive-thru contra Covid no DF vão receber, a partir desta terça-feira (27), doação de sacos de ração para cães e gatos.

Vulnerabilidade – As arrecadações serão distribuídas a protetores independentes que cuidam de animais domésticos resgatados ou em situação de vulnerabilidade, conforme explicou o distrital. O movimento “Solidariedade Salva” é organizado pela subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância do gabinete do governador Ibaneis Rocha e a Secretaria de Saúde.

Cartão

O BRB e a Stock Car estão lançando em conjunto um cartão de crédito personalizado para os fãs da principal categoria do automobilismo nacional. Trata-se do cartão de crédito BRB Stock Car, que estará disponível aos clientes em maio.

Programa exclusivo – O novo cartão terá bandeira Mastercard, plataforma digital e programa exclusivo que permitirá aos clientes a compra de ingressos e visita aos boxes dessa categoria de automobilismo quando tudo se normalizar – já que atualmente, as corridas estão sendo realizadas sem público local por conta da pandemia.

Apaixonados – “Desenhamos um produto para, de fato, fazer a diferença para os apaixonados pelo automobilismo, com benefícios únicos e vantagens exclusivas”, afirmou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Nomeações

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) está solicitando formalmente ao GDF a nomeação imediata de todos os aprovados para Enfermeiros da Família e Comunidade e Enfermeiros Obstetras, inclusive os que hoje se encontram no cadastro de reserva.

Suprimento – “Sobretudo neste momento, essas nomeações serão de grande importância para o atendimento à nossa população. Nosso pedido é para que elas venham a suprir as vacâncias hoje existentes, em obediência à lei”, disse o parlamentar.

Transparência

A Câmara Legislativa do DF (CLDF) lançará amanhã o Painel de Leis por Tema, que ficará disponível no Portal da Transparência da Casa. A nova ferramenta possibilitará a busca por assunto, tipo de lei, deputado ou ano, facilitando a consulta de todas as mais de 6.600 leis distritais.

Avaliação – De acordo com o responsável pela Coordenadoria de Modernização e Informática (CMI) da CLDF, Marcelo Herbert Lima, o painel estimula o trabalho dos próprios parlamentares e possibilita a avaliação de cada deputado por área de atuação, “sem filtro político e com base em fatos”. São 27 temas em leis de mais de 120 parlamentares.

Simples e didático – “É mais um trabalho na busca da Casa pela verdadeira transparência, que não pode ser limitada à exposição dos dados, mas também, disponibilizá-los de forma simples, didática e organizada”, disse também o vice-presidente da CLDF, deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos).

OAB

Um grupo de advogados independentes lança hoje, em evento virtual, um manifesto em defesa dos profissionais associados à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que reivindicam melhores condições de trabalho em meio à pandemia, aumento de representatividade e regaste de uma entidade apartidária. Lideram o movimento o vice-presidente nacional da instituição Luiz Viana, o secretário-geral adjunto Ary Raghiante Neto e o tesoureiro José Augusto Noronha.