Reajuste da segurança em duas parcelas

Está explicado porque o ministro Alexandre Padilha evitou encontrar-se no Planalto com a bancada federal brasiliense para discutir o reajuste da segurança como acertado para esta segunda-feira. A explicação surgiu na terça, 13, em reunião ocorrida no Ministério da Gestão.

O secretário de Relações de Trabalho do Ministério de Gestão, o sindicalista José Lopez Feijóo, disse ao secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar, aos distritais Wellington Luiz, Doutora Jane Klebia, Gabriel Magno e João Hermeto, além da deputada Érika Kokay e de representantes de sindicatos, que o projeto deverá fatiar o reajuste em duas etapas, a primeira metade a ser paga em julho e a segunda só em janeiro. Retroativo nem pensar.

O ministro nem apareceu. Em seu lugar estava outro secretário, o ex-deputado Valmir Prascidelli. A distrital Jane Klebia disse que o governo encaminhará de imediato o texto ao Congresso, com a divisão do valor total encaminhado pelo governador Ibaneis Rocha na proposta, na expectativa de que seja aprovado ainda em junho, para pagar os 50% iniciais no mês que vem.