Randolfe desiste de morder fundo do DF

Vinte quatro horas após encaminhar uma proposta de emenda constitucional que tentava extinguir o Fundo Constitucional do Distrito Federal e redistribuir seus recursos, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, desistiu e retirou a proposta do sistema do Senado, para a coleta de assinaturas.

Antes de fazer sua proposta, Randolfe havia criticado a Polícia Militar do DF por não ter prendido os envolvidos no badernaço de 12 de dezembro – e parte do fundo se destina justamente a custear a segurança da capital.

Atribui-se o recuo de Randolfe, que cobiça um ministério no governo Lula, a uma orientação do senador eleito Flávio Dino, já escalado para o Ministério da Justiça e Segurança.