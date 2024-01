Quem nunca faltou a uma sessão

Veras e Érika estão na companhia de outros 28 deputados – sim, só 30 dos 513 estiveram em todas as sessõe

Só dois deputados federais brasilienses compareceram à todas as sessões de 2023, primeiro ano da legislatura. Foram Reginaldo Veras, do PV, e Érika Kokay, do PT. Na verdade, todos os deputados brasilienses tiveram alto índice de comparecimento, mas 200%, só os dois.

Veras e Érika estão na companhia de outros 28 deputados – sim, só 30 dos 513 estiveram em todas as sessões. Na lista estão principalmente novatos, como Daniel Agrobom, de Goiás, Amaro Neto, do Espírito Santo, ou o cabo Alberto Silva, da Paraíba. Aliás, o time da bala está bem representado nessa lista, com dois sargentos, um delegado, além do cabo.

Também figuram nela vários veteranos, como o baiano Antônio Brito, escalado pelos governistas como provável candidato à sucessão do presidente Arthur Lira, mais o líder do PDT, André Figueiredo, o ex-prefeito Marcelo Crivella, o petista Rui Falcão, que presidiu a estratégica Comissão de Constituição e Justiça, o agora psolista Chico Alencar e a líder do Partido Novo, Adriana Ventura.