Provável candidato

José Humberto não esconde a vontade de disputar mandato eletivo

Já se dá como certo, também, que o secretário de Governo, José Humberto, disputará mandato eletivo em 2026.

Conhecido com o gerente que faz as obras andarem no governo Ibaneis – o que já fez, inclusive, em governos anteriores – José Humberto não esconde a vontade de disputar mandato eletivo.

Tem cacife para isso. Afinal, percorre permanentemente o Distrito Federal inspecionando tudo o que é obra. No entanto, até agora sequer conta com filiação partidária. E nem definiu o cargo que disputará.