Projetos para atendimento de idosos

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, comunicou a abertura do processo seletivo para escolha de projetos voltados ao atendimento social, educacional e de saúde à pessoa idosa,

O prazo para recebimento de propostas segue até 17 de fevereiro. A seleção é organizada pela Secretaria de Justiça do Distrito Federal e pelo Conselho dos Direitos do Idoso.

As atividades serão desenvolvidas pelas instituições parceiras por um período de até 24 meses, prorrogável por igual período. Os projetos selecionados vão complementar as políticas públicas no Distrito Federal relacionadas à temática, auxiliando no atendimento das necessidades dos idosos.