Produção de hidrogênio verde

Aliado histórico do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que já governou o Piauí, o distrital Chico Vigilante entusiasmou-se ao saber que o Piauí vai produzir hidrogênio verde. Segundo Vigilante, a União Europeia acaba de confirmar seu apoio a uma usina no estado em uma construção que faz parte de investimento global de 2 bilhões de euros e tem previsão para iniciar suas operações no final de 2026.

Para Chico Vigilante, a decisão tem significado político, pois “essa é uma evidência inegável de como o PT contribui de forma positiva para o Brasil, especialmente para os estados menos privilegiados, e é a coroação do trabalho excepcional do ex-governador, agora ministro”.