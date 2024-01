Procon bate recorde

Dentre essas ações, 248 foram em postos de combustíveis espalhados pelo Distrito Federal. Ao todo, 50 deles foram autuados por infração

O Procon, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, fechou as contas do ano passado. Bateu todos os seus recordes, com mais de 73 mil consumidores atendidos.

A marca histórica foi registrada com a ajuda das equipes que visitaram 4.089 estabelecimentos durante o ano. Dentre essas ações, 248 foram em postos de combustíveis espalhados pelo Distrito Federal. Ao todo, 50 deles foram autuados por infração.