Processo contra Eduardo Bolsonaro

O distrital Gabriel Magno, do PT, protocolou no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta segunda-feira, 10, um pedido de investigação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, eleito pelo PL de São Paulo.

O parlamentar atacou os professores em discurso ao compará-los a traficantes de drogas. O petista também apresentou à Câmara Legislativa uma moção de apoio aos professores e outra de repúdio ao bolsonaristas.

Só para lembrar, Eduardo Bolsonaro estava em um caminhão de som na Esplanada, em Brasília, quando não achou nada melhor para dizer do que “não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime”.

E ainda piorou o texto: “talvez até o professor doutrinador seja ainda pior porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo o tipo de relação”.