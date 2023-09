Prevenção contra os carrapatos

A Secretaria de Saúde aguarda o resultado final para se posicionar e apresentar as medidas sanitárias

Vice-presidente da Câmara Legislativa, o distrital Ricardo Vale protocolou requerimento convocando audiência pública para 28 de setembro com a finalidade de discutir a infestação de carrapatos na orla do Lago Paranoá e as implicações dos parasitas na saúde pública brasiliense.

O pedido ocorre após a suspeita do primeiro caso de febre maculosa na capital, registrado esta semana e em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública.

