Pressa para a emenda que proíbe descriminalizar drogas

O senador brasiliense Izalci Lucas pediu pressa na votação da emenda constitucional que proíbe qualquer circulação de drogas.

“Não importa, se estiver na posse ou no porte de drogas, deve ser crime, seja em qualquer quantidade. E nada de descriminalizar”.

Para ele, “a lotação dos presídios não pode ser desculpa para flexibilizar o consumo de qualquer droga no Brasil, pois nós sabemos o mal que essas substâncias causam nas famílias brasileiras”. Lotação de presídios é outra coisa e exige outra solução. E, completa o senador, basta não estar com drogas e não será acusado, nem preso.

PL fala em vice

Sem qualquer aval do senador Izalci, tem gente no PL falando em formar uma coalizão com a base do atual governo indicando-o para vice da mais que provável candidata a governadora Celina Leão. Isso teria um atrativo.

Como provavelmente ela terá um mandato tampão, caso o governador Ibaneis renuncie para disputar o Senado, Celina precisaria repetir esse gesto ao final de seu mandato para continuar a carreira política.

Assim, seu vice seria governador, para completar o mandato e depois se candidatar ao cargo. Izalci evidentemente não é candidato a vice, mas a governador e sempre repete que esse, e só esse, é seu objetivo.

Além disso, a composição traria um problema adicional, pois o PL tem outras candidatas potenciais ao Buriti e ao Senado.