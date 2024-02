Presos empresários ouvidos na CPI da Câmara

Os dois empresários presos preventivamente no Distrito Federal são Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lucio de Mesquita

Dois empresários do Distrito Federal que foram ouvidos e indiciados pela CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa foram presos nesta quinta-feira, 29, em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal.

Ao todo foram expedidos 34 mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Só dois são de Brasília e apenas três foram presos. A Polícia Federal informou que foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados para a apuração dos danos causados ao patrimônio público que podem chegar à cifra de R$ 40 milhões.

As acusações dirigidas contra eles são as mesmas citadas na Câmara: suspeitas de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Os dois empresários presos preventivamente no Distrito Federal são Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lucio de Mesquita, que em 2023 foram ouvidos pela CPI dos Atos Antidemocráticos. A própria CPI incluiu os dois na lista de indiciados do relatório final da comissão.