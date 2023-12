Pela nomeação de professores

Agora, diz Gabriel Magno, o próprio governo tem a expectativa da entrada de 30 mil novos alunos na rede pública. Dessa forma há um problema real

O distrital Gabriel Magno iniciou uma campanha pela nomeação dos profissionais de educação já aprovados em concurso. Argumenta que as salas de aula estiveram superlotadas ao longo de todo o ano, uma vez que não foram construídas novas unidades e os profissionais aprovados em concurso não foram nomeados.

Agora, diz Gabriel Magno, o próprio governo tem a expectativa da entrada de 30 mil novos alunos na rede pública. Dessa forma há um problema real para a alocação de todo esse efetivo. A intenção do parlamentar e mobilizar a sociedade contra esse cenário.

Gabriel Magno afirma que distritais de extrema-direita tentam atacar a educação pública do DF com denúncias e críticas infundadas sobre o conteúdo que é ensinado aos estudantes.

Fez, assim, um convite “a esses mesmos deputados a visitarem as escolas e conhecerem os reais problemas enfrentados hoje, inclusive falta de profissionais em todas as áreas”.

Acúmulo de cargos de professor

Deve ser votada hoje pela Câmara dos Deputados proposta de emenda constitucional que permite a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Inclusive, permite que o professor atue como microempreendedor individual.

É uma demanda antiga dos professores do ensino público, alegando que esse princípio respeita a liberdade do professor — aqueles que queiram lecionar em duas escolas privadas; em duas escolas públicas; em uma pública e outra, privada; em uma de ensino médio e outra, fundamental; ou até mesmo no magistério superior.

Hoje, a Constituição só permite acumulo de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro, desde que seja técnico e científico. O relator, que já deu parecer favorável, é um professor brasiliense, Paulo Fernando.