Parece até campanha eleitoral

Se a senadora Damares Alves não é candidata a governadora do Distrito Federal na próxima eleição, ao menos disfarça muito bem.

Ela começou a organizar as caravanas batizadas como “Damares com Você”. É um esboço de gabinete itinerante, que desta vez esteve na região administrativa de Taguatinga.

Foi na prática uma série de reuniões com eleitores. Dentre os objetivos do projeto estão, oficialmente, conhecer a realidade e as demandas da região e ouvir as lideranças locais, públicas ou privadas, e a comunidade.

Depois da visita, a própria Damares assegurou que essa última edição foi bastante produtiva. “Pude conversar com gestores públicos, moradores e lideranças sociais e empresariais, assim como visitei a Administração Regional; Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga; Hospital São Vicente de Paula; Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, de Taguatinga”.

Em todos os espaços ela repetia um mesmo refrão: “Bora gente, vamos fazer do nosso Quadradinho um lugar de bem-estar social para toda a nossa população”.