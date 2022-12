Onde é melhor e onde é pior morar

O Lago Sul e o Sudoeste-Octogonal chegaram a 0,96, praticamente o mesmo de Águas Claras e Plano Piloto, com 0,95 e Cruzeiro com 0,93

As melhores cidades para se morar, no Distrito Federal, são Lago Sul, Sudoeste-Octogonal, Águas Claras, Plano Piloto e Cruzeiro. Todas elas estão em empate técnico, de acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal que mediu o chamado índice de bem-estar urbano. Esse índice é graduado de zero, o pior, a um, o melhor.

O Lago Sul e o Sudoeste-Octogonal chegaram a 0,96, praticamente o mesmo de Águas Claras e Plano Piloto, com 0,95 e Cruzeiro com 0,93. No outro extremo estão SCIA/Estrutural, com 0,37, Sol Nascente/Pôr do Sol, 0,44, Fercal, 0,46 e São Sebastão, 0,47.

Para chegar a esse índice, o IPEDF usa dados sobre transporte, infraestrutura, serviços coletivos, condições habitacionais e condições ambientais. Esses dados são uma atualização para 2022 da pesquisa conduzida em 2020.

Quem mais piorou

Como não há nada tão ruim que não possa piorar, o IPEDF avaliou também a evolução dessas condições de vida, a partir das percepções dos moradores.

Nesse sentido, quem mais melhorou foram SCIA/Estrutural, com percepção positiva de 43%, Santa Maria, com melhora de 26%, e Samambaia, 24%.

No outro extremo estão ParkWay, onde os moradores constataram piora de 4%, Brazlândia, piora de 13% e São Sebastião, a campeã, com 36% negativos.